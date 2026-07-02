Парламентарците на ЕУ не му веруваат на бугарскиот обвинител околу случајот со Илхан Ќучјук

Се очекува пратениците на ЕУ во четврток да гласаат против укинување на имунитетот на претседателот на Комитетот за правни работи на Парламентот, европратеникот на „Обнова“ Илхан Ќучјук.

Ќучјук е под истрага од страна на Европското јавно обвинителство (ЕЈО), кое има мрежа на европски обвинители, вклучително и во Бугарија. Сепак, обвинителот што ја надгледува канцеларијата на ЕЈО во земјата е прогласен за виновен за „сериозно недолично однесување“ од страна на надзорниот одбор на ЕЈО и во моментов е суспендиран, во исчекување на евентуално отпуштање.

Повикувајќи се на овие околности, пратениците во комисијата за правни работи – која донесува одлуки за имунитет – тврдат дека постапката против Ќучук може да е политички мотивирана, истакнувајќи дека тој и неговата партија долго време се цел на политичките противници во Бугарија.

Обвинителите тврдат дека Ќучук ангажирал парламентарни асистенти кои работеле за националната партија во Софија, а не за него како европратеник, што е кршење на правилата на Парламентот. Тврдењата се слични на оние против Французинката Марин Ле Пен, која беше осудена за злоупотреба на средствата на Европскиот парламент за вработување асистенти за кои обвинителите рекоа дека работеле за нејзината партија, наместо да извршуваат парламентарни должности.

Одлуката на комисијата за правни работи треба да биде ратификувана од пленарната седница во јули.

„Се повлеков од какви било размислувања што се однесуваат на ова прашање“, изјави Ќучук за ПОЛИТИКО. „Верувам во професионалната проценка на Комисијата и Парламентот, па од почит кон тековните правни постапки и вклучените институции, немам што да додадам во оваа фаза.“

Кјучјук негираше дека сторил нешто погрешно во претходните коментари.