Пад од 25 отсто на резервациите на Кипар за летниот период

04/05/2026 12:07

 Моменталната исполнетост на хотелите за летото е околу 40 – 50 отсто, додека во 2025 година изнесуваше 75 проценти, рекол генералниот директор на Здружение на хотелиери на Кипар Христос Ангелидис за кипарската новинска агенција ЦНА, посочувајќи дека резервациите на Кипар за летниот период, досега се за 25 отсто пониски во споредба со истиот период лани, јави дописничката на МИА од Атина.

Ангелидис потсетил дека минатата година беше рекордна за кипарскиот туризам, а во јули пополнетоста достигнала и 95 проценти,

– Нивото на резервации се зголемува со многу бавно темпо, што не дозволува да се создаде чувство на сигурност дека може да се промени состојбата со откажувања од изминатите два месеци за остатокот од летото. Ова нè загрижува. Го следиме внимателно, посочил генералниот директор на Здружението.

Дополнително додал дека зголемувањето на цената на керозинот создава загриженост кај авиокомпаниите околу тоа кон кои дестинации ќе ги интензивираат летовите за да бидат попрофитабилни, оценувајќи дека „Кипар не е меѓу тие дестинации“.

Поврзани содржини

Канада и Ерменија на чекор до сојузништво со ЕУ, Русија со „прстот во уста“
Ирански ракети погодија американски воен брод во Ормуз
Поплави, бури и снег предизвикаа хаос во Турција, едно лице загина
Зеленски од Ереван: Украина бара единствен европски глас и место на преговарачката маса
Макрон: Франција нема да учествува во американската мисија во Ормуз
Засилени мерките за безбедност околу Путин: Страв од атентат и државен удар
Крај на рекламите за бургери: Амстердам прв во светот ги забрани
Руте: Европа ја разбра пораката на Трамп за воените бази

Најчитани