Пад на цените на нафтата по објавувањето на мировниот договор меѓу САД и Иран

Цените на нафтата денеска забележаа пад на азиските берзи откако беше објавено дека САД и Иран постигнале договор за прекин на воените дејства.

Цената на нафтата од типот „Брент“ се намали за 3,8 проценти на азиските берзи, на 84,02 долари за барел, додека американската лесна сирова нафта поевтини за 4,1 процент, на 81,40 долари за барел.

За договорот за прекин на огнот првично соопшти Пакистан, кој посредуваше во напорите за ставање крај на конфликтот, а подоцна тоа го потврди и американскиот претседател Доналд Трамп.

Трамп изјави дека договорот предвидува и отворање на Ормуската Теснина, една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта. „Нека потече нафтата!“, напиша Трамп на својата социјална мрежа.

Ормуската Теснина беше практично затворена за пловидба веднаш по почетокот на воздушните напади на САД и Израел врз Иран на 28 февруари.

Пред избувнувањето на конфликтот, нафтата „Брент“ се тргуваше по цена од околу 70 долари за барел, но во текот на борбите достигна и до околу 120 долари за барел.