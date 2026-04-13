Пад на цената на златото

Цената на златото падна во понеделник под притисок на растечките инфлациски стравови, откако мировните преговори меѓу САД и Иран завршија без договор, а Вашингтон објави блокада на Ормускиот теснец, дополнително продлабочувајќи го глобалниот енергетски шок.

Цената на унца злато во текот на денот падна за до 2,2 проценти, паѓајќи под 4.650 долари, пред подоцна да се надоместат дел од загубите.

Американската војска објави дека блокадата ќе започне во 10 часот наутро по источно време, откако разговорите за време на викендот со Иран не успеаја да го претворат кревкото примирје во потрајно мирување по шест недели војна на Блискиот Исток.

Во исто време, цените на нафтата и природниот гас нагло пораснаа. Американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, изјави дека САД ќе го пресретнат секој брод што ќе му плати на Иран за премин низ Ормуз, морскиот премин што го поврзува Персискиот Залив со светските пазари. Пред војната, една петтина од светската трговија со сурова нафта и течен природен гас минуваше низ тој теснец.

Аналитичарите предупредуваат дека случувањата во текот на викендот дополнително го загрозија веќе кревкото примирје и ги зголемија изгледите за подолго траење на конфликтот. Сепак, некои од нив истакнуваат дека реакциите на златото овој пат беа нешто поблаги отколку во претходните фази од војната.

Падот на златото дополнително го поттикна растот на доларот и падот на индексите на фјучерси на акциите. Бидејќи златото се котира во американска валута, посилниот долар автоматски ја намалува неговата привлечност за некои инвеститори. Покрај тоа, порастот на цените на енергијата повторно го зголеми стравот дека централните банки би можеле да ги задржат високите каматни стапки подолго или дури и да ги зголемат дополнително.

Тоа се лоши вести за златото, кое нема каматен принос и обично се снаоѓа подобро во средина со пониски трошоци за позајмување.

Првите проценки за влијанието на војната врз американската економија веќе покажуваат зголемување на инфлацијата. Инфлацијата се зголеми најмногу за речиси четири години во март, при што рекордните цени на бензинот учествуваа со речиси три четвртини од месечното зголемување, според Бирото за статистика на трудот на САД.

Аналитичарите веруваат дека зголемените инфлациски очекувања дополнително ги комплицираат перспективите за политиката на американскиот Фед и го зајакнуваат сценариото за „повисоки каматни стапки за подолг временски период“. Во таква средина, златото останува растргнато помеѓу геополитичката поддршка од една страна и макроекономските притисоци од друга страна.

Од почетокот на конфликтот на крајот на февруари, златото изгуби околу 10 проценти од својата вредност. Во првите недели од војната, некои инвеститори го продадоа благородниот метал за да ги покријат загубите на други пазари, додека неодамна златото делумно го компензираше падот благодарение на зголемениот фокус на забавување на економскиот раст.

Подоцна во понеделник, спот цената на златото беше пониска за 0,4 проценти и изнесуваше 4.729,02 долари за унца. Среброто падна за 1,8 проценти на 74,53 долари, платината беше речиси непроменета, додека паладиумот малку се зголеми.