Ова се 10-те најголеми хотелски компании во светот (според пазарна капитализација)

Кога се зборува за најголемите хотелски синџири во светот, првата асоцијација е бројот на соби и луксузни објекти на атрактивни локации. Сепак, рангирањето според пазарната капитализација открива поинаква слика – слика во која доминираат компании кои успеале да го претворат брендот и менаџментот во највредни средства.

На самиот врв е Marriott International, кој со години ја држи позицијата на глобален лидер. Неговата сила не лежи само во големината, туку и во мрежата на брендови и бизнис моделот што се потпира на управување со хотели низ целиот свет. Веднаш зад неа е Hilton Worldwide, компанија која дополнително ја зајакна својата позиција меѓу инвеститорите преку дигитализација и пристап на франшиза.

Интересно е што меѓу самите врвови има и компании кои не се класични хотелски синџири. Las Vegas Sands и MGM Resorts International покажуваат колку е навистина тенка линијата помеѓу хотелската индустрија и индустријата за забава – нивните приходи доаѓаат од комбинација на туризам, коцкање и луксузни искуства, што ги прави исклучително профитабилни.

Европски претставник на врвот е InterContinental Hotels Group, кој со брендови како Holiday Inn има глобален дострел, додека Accor успева да го покрие целиот спектар – од буџетски до луксузни хотели. Од друга страна, Hyatt Hotels сè повеќе го гради својот имиџ преку премиум и lifestyle сегментот, каде што маржите се повисоки, а лојалноста на гостите е поизразена.

На листата се и Wynn Resorts, синоним за луксуз, како и Host Hotels & Resorts, кој покажува поинаков пристап – поседува хотели како инвестициски средства, но го остава управувањето на големите брендови. Од Азија доаѓа H World Group, кој доживува силен раст и покажува колку важен станува кинескиот пазар за глобалниот туризам.

Она што ги поврзува сите овие компании е фактот дека нивната вредност не доаѓа првенствено од недвижнини, туку од бизнис моделот. Повеќето од нив се префрлија на таканаречената стратегија „asset-light“ – помалку сопственост, повеќе управување и франшизи. Овој пристап овозможува побрз раст, помал ризик и поголема профитабилност, што инвеститорите го наградуваат со повисоки вреднувања.

Затоа оваа листа не е само преглед на најголемите хотелски синџири – туку е показател за тоа како целата индустрија се трансформирала. Во свет каде што капиталот бара ефикасност, победниците не се оние што имаат најмногу хотели, туку оние што знаат како да ги водат.