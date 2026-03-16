Отпочната реконструкција на улица „111“ во Јака

16/03/2026 16:30

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски денеска најави дека започнала реконструкцијата на улица „111“ во Јака.

Како што посочи Георгиевски во објавата на Фејсбук, со овој проект жителите на Јака добиваат реконструкција на коловозот во должина од 550 метри и нови тротоари со широчина од 1,5 метри од двете страни на улицата.

Тој воедно нагласи дека пред неколку дена во Јака завршила целосната реконструкција на улицата „103“.

„Со реализацијата на оваа улица ќе бидат комплетно завршени главните пристапни патишта во Јака, што претставува исполнување на нашите заложби за уредување и модернизација на локалната патна инфраструктура во ова населено место“, порача градоначалникот.

Една година од пожарот во „Пулс“: На 63 празни столчиња, нема кој да седне
Сопругот на исчезнатата Злата Јанкова започна штрајк со глад пред полицијата во Свети Николе
АЕК предлага побрз широкопојасен интернет во рамки на универзалната услуга
Штип вечерва ќе оддаде почит на загинатите во кочански „Пулс“
Објавени списоците на граѓани кои се стекнаа со право на инвертер клима
Во Ресен се одржа меѓународен Форум на населението на Преспа
Следните денови врнежи од дожд и посвежо
Агенцијата за катастар донираше 40 компјутери на основното училиште „Невена Ѓорѓиева Дуња“ во Кисела Вода

