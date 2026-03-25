Општина Карпош девет месеци обезбедува психолошко советување за онколошки пациенти

Општина Карпош започнува со реализација на проект за психолошка поддршка на

онколошки пациенти со цел да им обезбеди бесплатна, стручна и континуирана

поддршка на пациентите, жени и мажи, преку организирање на групни терапевтски

средби.

Во период од 9 месеци, со почеток од април 2026 година, ќе се реализираат групни

сесии во кои учесниците ќе добијат:

 Безбеден простор за споделување

 Емоционална поддршка

 Техники за справување со стрес и анксиозност

 Чувство на заедница и разбирање.

Главната цел на овој проект кој е дел од програмските активности од областа на

еднаквите можности меѓу жените и мажите за оваа година, е подобрување на

менталната благосостојба, намалување на анкзиозноста и зајакнување на

психолошката отпорност и емоционалната стабилност кај учесниците.

Средбите ќе бидат реализирани од стручен тим предводен од лиценциран

психолог Тамара Стојчевска.

Сите заинтересирани граѓани може да се пријават на тел.број 076/439-663