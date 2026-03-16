Општина Гази Баба ќе субвенционира поставување на сончеви термални колектори

16/03/2026 11:52
Фото: Б.Б.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, Бобан Стефковски утрово информираше дека Општината објавила Јавен повик за субвенции за сончеви термални колектори.

„Општина Гази Баба ги повикува жителите да аплицираат за надоместување на дел од трошоците за набавка и вградување на сончеви термални колектори, истакна Стефковски, додавајќи дека се надоместуваат 50% од трошоците, но најмногу до 15.000 денари по домаќинство.

Право на учество имаат жители на општината кои ќе купат и инсталираат систем во текот на 2026 година.

Повикот трае до 30 ноември 2026 година или до исцрпување на средствата.

 Барањата се поднесуваат во архивата на Општина Гази Баба.

 Повеќе информации, услови и потребна документација на линкот од јавниот повик: https://gazibaba.gov.mk/javen-povik-za-nadomestuvanje-na…/

„Искористете ја можноста да инвестирате во обновлива енергија и да заштедите на трошоците за енергија“, порача градоначалникот.

Поранешната директорка на средношколскиот дом во Битола не дојде на судењето. Била болна
Една година од пожарот во „Пулс“: На 63 празни столчиња, нема кој да седне
Пробиштип оддава почит на жртвите во пожарот во кочански „Пулс“
Најстудено изутринава во Берово, минус четири степени, највисока температура од четири степени измерена во Скопје – Зајчев Рид
Прекин во водоснабдувањето на дел од улицата Железничка и кај „Неуромедика“
Без струја делови од Карпош и Волково
Сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер
