„Опен АИ“ отвора канцеларија во Мадрид, ги продлабочува врските со шпанските компании

OpenAI, компанијата зад ChatGPT, ќе отвори канцеларија во шпанската престолнина како дел од својата стратегија за проширување во Европа и со цел продлабочување на соработката со компании, програмери и институции во земјата.

Канцеларијата ќе започне со работа подоцна оваа година. Бројот на неделни активни корисници на ChatGPT во Шпанија се зголеми за повеќе од 40% во споредба со претходната година, според локалните извештаи, ставајќи ја земјата меѓу петте најдобри европски пазари во однос на неделните активни корисници.

Компанијата верува дека Шпанија се етаблирала како еден од најдинамичните технолошки и вештачки екосистеми во Европа, со растечки број компании кои вклучуваат алатки за вештачка интелигенција во своите процеси и услуги.

Новиот центар ќе му овозможи на OpenAI потесно да соработува со шпанските компании, јавните администрации, истражувачките центри и програмерите кои ги користат нејзините модели на вештачка интелигенција.

Компанијата веќе следеше слична стратегија во други европски земји, каде што отвори канцеларии за да го поттикне усвојувањето на своите технологии и да го зајакне своето регионално присуство.

Основана во 2015 година и позната низ целиот свет по својот стартап ChatGPT, OpenAI ја забрза својата меѓународна експанзија во последниве години. Компанијата веќе има присуство во градови како Лондон, Париз, Брисел и Минхен како дел од стратегијата дизајнирана да го консолидира своето присуство во Европа.