ОН: Србија се движи кон самоволна власт

Известителка на ОН за правото на образование, Фарида Шахид, вечерва за Н1 изјави дека постои цел список на меѓународни обврски што Србија во моментов ги крши и дека постои опасност земјата да се движи кон целосна самоволност на владата.

Таа предупреди на неколку клучни проблеми во односот на владата со граѓаните, пренесе Бета.

Седум известители на ОН потпишаа извештај во кој од властите во Србија се бара да ја прекинат репресијата врз студентите, професорите, граѓанското општество и граѓаните, да ги почитуваат човековите права и правото на собирање.

„Мислам дека сите сме многу загрижени бидејќи информациите што ги добивавме од различни извори во последните неколку месеци, па дури и претходно, навистина укажуваат на многу систематски обид за замолчување на критичките гласови и демонтирање на независноста на академските институции“, изјави Фарида Шахид за Н1.

Таа додаде дека се започнало со студентско движење кое барало одговорност за трагичната смрт на 16 лица минатата година, но движењето сега се проширило и јасно резонира со многу граѓани кои се придружиле на протестите и сите заедно бараат поголема одговорност, транспарентност и повеќе инвестиции во образованието.

„Загрижени сме што наместо да одговара на прашања за транспарентност и одговорност, владата реагира на начин што претставува загрижувачки модел на репресија“, рече известувачот на ОН.

„Накратко, нашата длабока загриженост е што веруваме дека Србија може да биде на работ да се лизне во произволен систем што им го негира правото на глас на граѓаните – особено на студентите, наставниците и академската заедница – и намерно ги задушува несогласувањата и критиките“, додаде таа.

Според неа, Комитетот за човекови права, кој го надгледува Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, јасно стави до знаење дека непочитувањето и обезбедувањето на правото на мирно собирање обично укажува на репресија.

„Нашиот страв е дека се движите од владеењето на правото кон произволноста на владата. Неодамна видов дека Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) изрази загриженост за новинарите и медиумите, а Европската комисија изрази загриженост за притворените активисти. Значи, да, ситуацијата е многу загрижувачка“.

Таа додаде дека е вознемирена од начинот на кој се третираат луѓето што протестираат, а протестирањето е основно право на сите граѓани.