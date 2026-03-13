ОН бара 308 милиони долари помош за Либан

Обединетите нации денес апелираа за 308 милиони долари помош за Либан за справување со хуманитарните последици од војната во која повеќе од 800.000 луѓе ги напуштија своите домови.

„Солидарноста на зборови мора да биде совпаѓа со солидарноста во дела“, рече генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, кој ја најави кампањата од Бејрут.

Израел започна офанзива против Хезболах минатата недела откако либанската проиранска милитантна група отвори оган врз нив на 2 март, велејќи дека се одмаздува за атентатот врз врховниот лидер на Иран.

Речиси 700 убиени, стотици илјади раселени

Хезболах продолжи со секојдневните ракетни и беспилотни летала напади, додека Израел ги прошири своите копнени операции и воздушни напади. Го бомбардираше либанскиот град Бејрут во четврток, како и други делови од земјата во петок. Речиси 700 луѓе се убиени во нападите, а повеќе од 800.000 се раселени по израелските предупредувања до жителите да се евакуираат.

Но, организациите за помош велат дека финансиските ограничувања веќе ги принудиле да рационализираат залихи и дека новите придонеси се критични.

„Ги таргетираме само оние кои се навистина на работ на глад или гладување“, рече Карл Скау, заменик-извршен директор на Светската програма за храна.

„Со зголемувањето на потребите, ресурсите ќе мора да се зголемат, тие не смеат да се намалат“, изјави Скау за Ројтерс.

Глобалните кризи го ограничуваат хуманитарниот одговор

Организациите за помош предупредија дека глобалните кризи го ограничиле нивниот одговор во Либан, земја веќе лошо погодена од економската криза во 2019 година, експлозијата во пристаништето во Бејрут во 2020 година и војната во 2024 година меѓу Хезболах и Израел.

Скау рече дека Светската програма за храна стравува дека владите-донатори ќе се соочат со нови буџетски ограничувања откако глобалните цени на енергијата скокнаа поради војната на Блискиот Исток.

Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР, во септември соопшти дека добила само 25 проценти од ресурсите потребни за Либан во 2025 година, што ја принудило да ги намали програмите за помош.

Групата за помош „Солидарите Интернешнл“ веќе забележа пад на грантовите, изјави директорот за Либан, Даниеле Регаци.

„Доколку не се обезбедат нови средства, она што го користиме сега како итен одговор… ќе исчезне во следните неколку недели“, рече тој.