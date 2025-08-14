Олмо пред заминување од Барселона

14/08/2025 17:24

Шпанскиот репрезентативец и играчот на Барселона Дани Олмо е пред заминување од клубот. Барселона има финансиски проблеми, а поради недостаток на континуитет и честите повреди Олмо е во незгодна позиција. Ова особено што дел од играчите што му се конкуренција за позициите во екипата имаа одлична предсезона.

Во Барселона сметаат дека продажбата на Олмо би требало да биде логичен потез, пред се ако се има в предвид тоа дека често се повредува и дека потенцијален трансфер би можел на клубот да му донесе меѓу 60-70 милиони евра. 

За шпанскиот репрезентативец постои интерес од неколку клубот пред се од премиерлигашот Тотенхем, екипа која сериозна е заинтересирана да го донесе во своите редови. Со заминувањето од Барселона, финансиска корист ќе има и Динамо Загреб клуб каде Олмо ја стекна вистинската афирмација. 

Олмо во Барселона стигна во 2024 година одигра 39 натпревари, постигна 12 голови со седум асистенции.

Поврзани содржини

НБА: Бостон Селтикс ќе бидат продадени за повеќе од 6 милијарди долари
Беше олимпиец, со златни букви во сноубординг. Сега е на листата на „најбарани“ на ФБИ 
Сабаленка се пласира во четвртфиналето на турнирот во Синсинати
Синер преку Манарино до четврт финале на турнирот во Синсинати
Супер куп на УЕФА: Тотенхем имаше се против европскиот првак ПСЖ, на крајот изгуби
Македонските одбојкари пропуштија да освојат сет во дуелот со Грција
Барселона потпиша со џин од 210 сантиметри: Има само 13 години, но веќе е чудо од играч
Одбојкарите вечерва во Атина ќе ги измерат силите со Грција

Најчитани