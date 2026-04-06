ОКТА го продолжува попустот од три денари

Продолжува попустот од три денари за дизел и два денари за бензините по литар, до крајот на месецот.

Како одговор на тековната меѓународна ценовна нестабилност, ОКТА го продолжува попустот што се нуди при продажба на дизел и бензини кон големопродажните и малопродажните трговци, до 30 април 2026 година.

Попустот за дизел изнесува 3 денари по литар, додека попустот за бензин од 95 и 98 октани, останува 2 денари по литар.

Иницијативата е доброволна, овозможувајќи им на трговците да ја пренесат придобивката

конкрајните потрошувачи. Сепак, големопродажните и малопродажните трговци

остануваат целосно слободни самостојно да ги утврдуваат своите продажни цени.