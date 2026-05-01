Оксфам: Платите на извршните директори растат 20 пати побрзо од платите на работниците

Извршните директори на најголемите светски корпорации минатата година забележаа раст на реалните плати од 11 проценти, додека просечните глобални плати на работниците се зголемија за само 0,5 проценти, според новата анализа на Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) и Оксфам, објавена пред Меѓународниот ден на трудот.

Со други зборови, платите на најплатените извршни директори во светот пораснаа 20 пати побрзо од платите на работниците во 2025 година.

Анализата вклучува 1.500 од најплатените корпорации во 33 земји кои пријавија плати на извршни директори за 2025 година. Просечниот извршен директор добил 8,4 милиони долари плата и бонуси минатата година. На просечниот светски работник би му биле потребни 490 години за да заработи иста сума, соопштија ITUC и Оксфам во нивната анализа.

Досега, четири корпорации, вклучувајќи ги американските „Блекстоун“, „Бродком“ и „Голдман Сакс“, објавија дека им исплатиле на своите извршни директори повеќе од 100 милиони долари во 2025 година. Десетте најплатени извршни директори заедно заработиле повеќе од 1 милијарда долари.

Сопствениците на корпорациите добиле 79 милијарди долари дивиденда минатата година

Анализата на сопственост, спроведена и од ITUC и Oxfam, открива дека супербогатите добиваат значителни исплати од корпорациите што ги контролираат. Речиси 1.000 милијардери чии инвестициски портфолија беа идентификувани заедно добиле 79 милијарди долари дивиденда во 2025 година, што е еквивалентно на 2.500 долари во секунда. Просечниот милијардер заработил повеќе од дивиденди за помалку од два часа отколку просечниот работник заработил за цела година, рекоа тие.

Некои од најголемите исплати во 2025 година ги добија Бернар Арно, сопственик на луксузниот бренд LVMH, кој доби 3,8 милијарди долари, и Амансио Ортега, сопственик на Inditex (Zara), кој доби 3,7 милијарди долари.

„Владите мора да ги ограничат платите на раководителите, праведно да ги оданочуваат супербогатите и да обезбедат минималните плати барем да бидат во чекор со инфлацијата и да овозможат пристоен живот. Работниците мора да можат да ги остваруваат, без страв или пречки, своите права да се организираат, штрајкуваат и колективно да преговараат. Тие се оние што го создаваат богатството на општеството; тие треба да можат да бараат, како прашање на правда, она што им припаѓа со право. Овие мерки можат да направат многу повеќе отколку едноставно да го прераспределат приходот; тие можат да создадат економии што ја наградуваат работата, инвестираат во заедниците и ги сметаат моќните интереси за одговорни. На овој начин, ќе трансформираме систем што работи за малкумина во систем што работи за сите“, рече Амитаб Бехар, извршен директор на Оксфам.