Околу 140 американски војници се повредени досега во војната во Иран

10/03/2026 21:35
Фото: ЕПА

 

Приближно 140 американски војници се здобиле со повреди од почетокот на операциите на американската војска против Иран, изјави во вторникот портпаролот на Пентагон Шон Парнел, вклучувајќи осум кои се сериозно повредени.

„Од почетокот на операцијата ‘Епски бес’, приближно 140 американски војници се ранети во текот на 10 дена од постојаните напади“, рече Парнел во соопштението. „Огромното мнозинство од овие повреди се лесни, а 108 војници веќе се вратија на должност. Осум војници остануваат наведени како тешко повредени и добиваат највисоко ниво на медицинска нега“.

Американски функционер претходно изјави за CNN дека војниците кои се сметаат за сериозно повредени вклучуваат значајни случаи каде што смртта е можна или неизбежна. Седум американски војници се убиени во акција досега, а најновата жртва е донесена дома во понеделник вечерта на достоинствена церемонија на префрлање во воздухопловната база Довер, Делавер.

