Огромни разлики во цените на горивата во ЕУ. Цената на дизелот се зголеми за 30 проценти

Цените на горивата низ Европа нагло пораснаа по ескалацијата на кризата на Блискиот Исток, што доведе до тоа цената на суровата нафта Брент да надмине 100 долари за барел. Заедничкиот напад на САД и Израел врз Иран кон крајот на февруари предизвика пораст што директно се одрази на малопродажните цени. Оттогаш, цените на бензинот во Европската Унија скокнаа за околу 15 проценти, додека дизелот се зголеми за дури 30 проценти, објавува Euronews.

Просечни цени во ЕУ

Според најновиот неделен билтен за цените на нафтата на Европската комисија, објавен на 2 април со податоци од 30 март, просечната цена на литар бензин Eurosuper 95 во ЕУ изнесуваше 1.871 евра. Литар дизел чинеше во просек 2.076 евра. Разликите во цените на дизелот меѓу земјите-членки се значајни.

Најскапо е во Холандија, каде што литар чини 2,46 евра, по што следат Данска (2,36 €), Германија (2,29 €), Финска (2,27 €) и Белгија (2,23 €). Цени над европскиот просек се забележани и во Австрија, Франција, Ирска, Шведска, Литванија и Грција. Од друга страна, најевтиниот дизел се продава во Малта по цена од само 1,21 евро за литар.

Меѓу попристапните земји се Унгарија, Словенија и Бугарија, каде што цената е 1,62 евра. Во Хрватска, литар дизел чини 1,88 евра, што е под просекот на ЕУ.

Автогасот е најскап во Хрватска

Рангирањето на земјите според цената на бензинот Eurosuper 95 е многу слично на она за дизелот. И тука, Холандија е најскапа со цена од 2,33 евра за литар, а Малта е најевтина со 1,34 евра.

Високи цени на бензинот се среќаваат и во Данска (2,23 евра), Германија (2,13 евра), Финска (2,05 евра), Грција (2,05 евра) и Франција (2,01 евра). Покрај Малта, Бугарија има најприфатливи цени (1,44 евра), а бензинот се продава под 1,60 евра за литар и во Словенија, Унгарија, Шпанија, Словачка и Кипар.

Просечната цена на автогасот во Европската Унија е 0,841 евра за литар. Најниската цена е во Италија, каде што литар чини 0,66 евра, додека највисоката е забележана во Хрватска, со цена од 1,26 евра. Даноците сочинуваат значителен дел од конечната цена на горивото.

Удел на даноците

Според податоците од 16 март, даноците учествуваат во просек со 52,1 процент од цената на бензинот и 44,6 проценти од цената на дизелот. Словенија има најголем удел на даноци во цената на бензинот (54,8%), а Бугарија има најмал удел (43,9%).

За дизелот, највисокото даночно оптоварување е во Малта (54,3%), а најниското во Естонија (37,6%). Важно е да се напомене дека вистинскиот износ на данок во евра може да варира во зависност од основната цена на горивото пред оданочување во секоја земја.

Податоците на Евростат за 2024 година покажуваат дека меѓу новорегистрираните патнички автомобили, возилата на бензински погон продолжуваат да доминираат, со учество од 66,6% од уделот. Потоа следуваат возилата на дизел погон со 16,9% и електричните возила со 13,5%.