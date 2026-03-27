Официјално е: Ботови и вештачка интелигенција ја презедоа мрежата

Извештајот за состојбата на сообраќајот со вештачка интелигенција од фирмата за сајбер безбедност Human Security откри дека вештачката интелигенција и ботовите официјално ги засенија човечките корисници.

Автоматизираниот сообраќај, кој Human Security го дефинира како „интернет сообраќај генериран од софтверски системи (вклучувајќи вештачка интелигенција), а не од човечки корисници“, се зголеми нагло бидејќи луѓето продолжуваат да се свртуваат кон четботови со вештачка интелигенција за секојдневни прашања.

Овој автоматизиран интернет сообраќај порасна речиси осум пати побрзо од човековата активност во 2025 година.

Распространувањето на големи јазични модели како ChatGPT на OpenAI, Claude на Anthropic и Gemini на Google одигра голема улога во сообраќајот со вештачка интелигенција, кој порасна за 187 проценти од јануари до декември 2025 година.

Извештајот е базиран на податоци од платформата за човекова одбрана, која наводно обработила над квадрилион интеракции направени од нејзините корисници. Сепак, квантификацијата на автоматизираната активност низ целиот интернет може да биде предизвикувачка бидејќи не постои единствена, сеопфатна база на податоци за интеракции. Многу зависи од тоа од каде доаѓаат податоците и мерењата.

Извештајот, исто така, го разгледува порастот на агентите со вештачка интелигенција како OpenClaw, кои автономно извршуваат дејства за корисниците. Додека обемот на агенти беше екстремно низок во 2024 година, Human Security забележа раст на сообраќајот за речиси 8.000 проценти во 2025 година. Автоматизираниот сообраќај вклучува популарни функции како Google AI Overviews и автоматско пополнување. Тоа не е нужно злонамерно. Индустријата бележи постојан пораст на автоматизираниот сообраќај од лансирањето на ChatGPT во 2022 година.

Извршниот директор на Cloudflare, Метју Принс, неодамна изјави дека ботовите сочинувале околу 20 проценти од интернет сообраќајот пред појавата на генеративната вештачка интелигенција. Поголемиот дел од тој удел бил веб-пребарувачот на Google. Принс предвиде дека ботовите со вештачка интелигенција ќе го надминат човечкиот сообраќај до 2027 година, наведувајќи го „подемот на генеративната вештачка интелигенција и нејзината едноставно незаситна потреба за податоци“ како причина, објавува CNBC.