Оџачарот Дино од Куманово и годинава во хумана мисија за Кочани

Кумановецот Амзир Рушити-Дино, оџачар повторно ќе чисти оцаџи, а средствата ќе ги намени за засегнатите од трагичниот настан од Кочани. Тој во денешната изјава за медиумите рече дека бесплатно ќе ги исчисти оџаците на сите кои ќе му покажат уплатница дека донирале на здружение на граѓани за спомен-обележјето „Патека на бесконечноста“. Лани, тој чистеше оцаџи во Кочани и имаше поддршка од тамошните организации, локална власт и медиуми. Годинава, иницијативата ќе ја спроведе во Куманово.

– Секој што ќе донира, ќе ми достави уплатница и јас бесплатно ќе му го исчистам оџакот. Ќе помогнам да исчистам 63 оџаци од Куманово-вели оџачарот Дино.

Тој верува дека кумановци ќе покажат солидарност.

– Го познавам градот. Куманово отсекогаш било хуман град. Верувам дека граѓаните ќе помогнат, секој според своите можности-вели тој.

Како пример ја посочува и сопствената активност од минатата година, кога бесплатно исчистил оџаци за социјално загрозени семејства, самохрани родители и лица со посебни потреби. Акцијата доаѓа во период кога завршува грејната сезона, а иницијаторот смета дека ова е добра можност да се спои практична потреба со хуманост.

– Да дадеме малку за да можеме сите заедно да направиме нешто добро. Дај боже вакви трагедии да нема, но кога ќе се случат, да покажеме дека сме луѓе-порачува Дино.

Неговото мото е „благословот е поважен од парите“, човечки е да се пружи рака и помош онаму каде што треба.