Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите
Нион – По завршување на реванш натпреварите од 3. квалификациско коло од Лигата на шампионите, одредени се сите парови за плејофот.
Двојките се:
Ренџерс (Шкотска) – Клуб Бриж (Белгија)
Фенербахче (Турција) – Бенфика (Португалија)
Црвена ѕвезда (Србија) – Пафос (Кипар)
Ференцварош (Унгарија) – Карабах (Азербејџан)
Базел (Швајцарија) – Копенхаген (Данска)
Бодо-Глимт (Норвешка) – Штурм (Австрија)
Селтик (Шкотска) – Каират (Казахстан).
Првите натпревари ќе се одржат на 19/20 август, а реванш натпреварите на 26/27 август. Победниците ќе се пласираат во Лигата на шампионите.