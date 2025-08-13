Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите

13/08/2025 08:55

Нион – По завршување на реванш натпреварите од 3. квалификациско коло од Лигата на шампионите, одредени се сите парови за плејофот.

Двојките се:

Ренџерс (Шкотска) – Клуб Бриж (Белгија)

Фенербахче (Турција) – Бенфика (Португалија)

Црвена ѕвезда (Србија) – Пафос (Кипар)

Ференцварош (Унгарија) – Карабах (Азербејџан)

Базел (Швајцарија) – Копенхаген (Данска)

Бодо-Глимт (Норвешка) – Штурм (Австрија)

Селтик (Шкотска) – Каират (Казахстан).

Првите натпревари ќе се одржат на 19/20 август, а реванш натпреварите на 26/27 август. Победниците ќе се пласираат во Лигата на шампионите.

Поврзани содржини

Енрике прогласен за најдобар тренер во Европа во изборот на ЕСПН
Моника Селеш објави дека ја има невролошката болест мијастенија гравис
Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона
Хаос на турнирот во Синсинати, пожар избувна среде натпреварите: Тенисерите беа веднаш отстранети од теренот
Роналдо се сврши по 8 години врска, Џорџина го покажа масивниот прстен
Синер и Сабаленка изборија осминафинале на турнирот во Синсинати
ФК Вардар ги објави цените на влезниците за новата сезона
Хјустон може да му понуди на Дурант 100 милиони долари за продолжување на договорот

Најчитани