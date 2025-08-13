Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите

Нион – По завршување на реванш натпреварите од 3. квалификациско коло од Лигата на шампионите, одредени се сите парови за плејофот.

Двојките се:

Ренџерс (Шкотска) – Клуб Бриж (Белгија)

Фенербахче (Турција) – Бенфика (Португалија)

Црвена ѕвезда (Србија) – Пафос (Кипар)

Ференцварош (Унгарија) – Карабах (Азербејџан)

Базел (Швајцарија) – Копенхаген (Данска)

Бодо-Глимт (Норвешка) – Штурм (Австрија)

Селтик (Шкотска) – Каират (Казахстан).

Првите натпревари ќе се одржат на 19/20 август, а реванш натпреварите на 26/27 август. Победниците ќе се пласираат во Лигата на шампионите.