ФИФА има намера да ги промени правилата за дисквалификација од жолти картони за СП 2026

Цирих – ФИФА има намера да ги промени правилата за дисквалификација од жолти картони за финалниот турнир на Светското првенство во 2026 година, објави „Би-би-си“.

Според британскиот сервис, планирана е втора рунда на амнестија, со која ќе се исчистат сите жолти картони на крајот од групната фаза и по четвртфиналето.

Според сегашните правила, тимот мора да одигра пет натпревари за да стигне до четвртфиналето, а секои два жолти картони во овие натпревари резултираат со дисквалификација. Во проширената финална фаза, со 48 екипи наместо 32, додадена е дополнителна рунда, а ризикот од суспензија се смета за превисок. Без регулаторни промени, Светската фудбалска асоцијација стравува дека многу повеќе играчи ќе се соочат со автоматска дисквалификација откако ќе одиграат шест натпревари пред четвртфиналето, потенцијално пропуштајќи го полуфиналето.

Се верува дека две рунди на ресетирање на картоните се пофер и со помала веројатност да доведат до дисквалификации во клучните натпревари отколку зголемувањето на бројот на картони потребни за дисквалификација на три. Ова прашање ќе биде дискутирано на денешниот состанок на Советот на ФИФА во Ванкувер.

Прагот за дисквалификација ќе остане на две опомени, но промената на правилото ќе значи дека играчите ќе имаат само два кратки периоди од натпреварите во кои можат да бидат суспендирани. За да пропуштат натпревар, играчите ќе треба да добијат опомени во два од трите натпревари од групната фаза или два од рундата од 1/32, рундата од 1/16, како и четвртфиналните натпревари.