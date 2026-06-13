Одобрено медиумското спојување вредно 111 милијарди долари

Антимонополскиот оддел на американското Министерство за правда ја одобри понудата на Paramount Skydance за преземање на Warner Bros Discovery, вредна 111 милијарди долари, ја потврдија два независни извори. Одобрувањето ја отстранува големата регулаторна пречка за она што стана едно од највнимателно следените спојувања на медиумите од администрацијата на Трамп, пишува Политико.

Одлуката, чие официјално објавување се очекува денеска, го отвора патот Paramount да се спои со медиумскиот гигант кој стои зад Си-Ен-Ен (CNN), филмското студио Warner Bros. и стриминг сервисот HBO Max. По детална анализа, претставници на Министерството заклучија дека трансакцијата не ја загрозува пазарната конкуренција и одлучија да не ја оспоруваат, велат извори кои сакаа да останат анонимни поради чувствителноста на темата.

Според еден од изворите, одделот го одобрил спојувањето без да наметнува услови како што се продажба на некои средства, деловни промени или други отстапки.

Одделот за правда и Парамаунт не одговорија веднаш на барањата за коментар. Јавниот интерес за овој случај се засили откако Netflix се откажа од сопствената понуда за Warner Bros по краткиот процес на наддавање, што ја остави понудата на Paramount единствена на маса.

Пред три недели, извршниот директор на Парамаунт, Дејвид Елисон, помина околу два часа на состанок со претставници на антимонополските власти, вклучително и адвокати за кариера. За време на состанокот, официјалните лица го испрашуваа Елисон за трансакцијата и нејзините потенцијални ефекти врз конкуренцијата додека не се одговорат сите спорни прашања.

Таткото на Елисон, коосновачот на Оракл, Лери Елисон, е долгогодишен сојузник на поранешниот претседател Доналд Трамп. Одобрувањето беше резултат на повеќемесечните напори на раководството на Парамаунт, вклучувајќи го и самиот Елисон, кој се сретна најмалку двапати лично со адвокати и високи претставници на Министерството за правда.

За време на тие разговори, Парамаунт тврдеше дека спојувањето ќе ја зајакне, а не ќе ја намали конкуренцијата со тоа што ќе создаде медиумска компанија подобро способна да се натпреварува со водечките платформи за стриминг и финансиски моќните технолошки ривали.

Одобрувањето на Министерството за правда не значи крај на правната битка околу спојувањето. Јавниот обвинител на Калифорнија, Роб Бонта, исто така, ја разгледуваше трансакцијата и сепак може да поднесе тужба за блокирање на договорот и покрај зеленото светло од федералните регулатори.

Портпаролот на канцеларијата на Бонта изјави за Политико претходно оваа недела дека „купувањето на Warner Brothers од Paramount останува предмет на активна истрага“.

На состанокот меѓу Елисон и претставници на Министерството за правда присуствуваа и претставници на приближно шест јавни обвинители, меѓу кои Бонта и њујоршката обвинителка Летиција Џејмс.

Холивудските работници стравуваат дека спојувањето би можело да предизвика нов бран на отпуштања во индустријата која се опоравува од годините на консолидација. Критичарите тврдат дека милијардите долари ветени заштеди ќе дојдат на сметка на работните места, помалку можности за креативци и поголема концентрација на моќ во филмската, телевизијата и стриминг индустријата.

Во март, главниот оперативен директор на Парамаунт, Енди Гордон, им рече на аналитичарите дека компанијата очекува повеќе од 6 милијарди долари во синергија, од кои повеќето треба да доаѓаат од извори кои не се од работна сила.

Одлуката на Министерството уследи по се пожестоката битка за лобирање во Вашингтон. Оваа недела, Парамаунт го обвини Нетфликс дека води „немилосрдна кампања“ против договорот со Ворнер Брос, тврдејќи дека стриминг гигантот го поттикнал противењето од синдикатите како Teamsters и другите во обид да ја поништи трансакцијата.

Нетфликс ги отфрли обвинувањата, нарекувајќи ги „апсурдни“. Овој јавен конфликт нагласи колку спорна и неизвесна битката за спојување беше во очекување на одлуката на Министерството за правда.