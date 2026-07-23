„Одисеја“ е фаворитот : „Варајати“ ги објави првите предвидувања за Оскар 2027

Лос Анџелес -Проектирани лидери во номинациите (филмови): „Одисеја“ (14); „Дина: Трет дел“ (12); „Деби“ (9); „Див коњ Девет“ (8)

Проектирани лидери во номинациите (студија): Ворнер Брос. (16); Универзал Пикчерс (14); А24 (11); Нетфликс (10).

„Варајати“ го објави списокот со предвидувања за можните номинации и добитници на Оскар 2027, со напомена дека списокот е далеку од целосен и ќе се менува десетици пати пред да заврши сезоната. Прворангираните листи за категоријата најдобар филм сега се објавени. Тие нема да бидат ажурирани повторно сè додека не завршат филмските фестивали во Венеција и Телурајд.

Секцијата Variety Awards Circuit е дом на сите вести за наградите и сродна содржина во текот на целата година, вклучувајќи ги следниве: официјалните предвидувања за претстојните церемонии за доделување на Оскарите, Еми, Греми и Тони, курирани од главниот уредник на Variety за наградите Клејтон Дејвис. Страниците со предвидувања го одразуваат моменталниот пласман во трката и не ги одразуваат личните преференции за кој било поединечен кандидат. Како што сугерираат други формални (и неформални) анкети, натпреварите се флуидни и подлежат на промена врз основа на возбуда и настани. Предвидувањата се ажурираат секој четврток.

Бокс-офисот се полни, публиката се враќа во кината, а есенските фестивали почнуваат да поттикнуваат рани шпекулации за тоа што би можело да има премиера на секој од нив, што ќе започне десетици надежни кампањи за Оскарите.

Првата половина од годината донесе одржливи кандидати за Оскар во неколку трки, вклучувајќи ги „Проект Хаил Мери“ на Amazon MGM Studios, „Мајкл“ на Lionsgate, „Поканата“ на A24 и „Приказна за играчки 5“ на Pixar. Сега почнуваме да гледаме напред, пребарувајќи низ гласините за да го одвоиме она што го слушаме дека е „одлично“ од она што останува „непознато“.

Еден филм за кој не се очекува да се појави на ниту еден фестивал е „Дина: Трет дел“ на Денис Вилнев, третиот и последен дел од сагата на Warner Bros. Со заклучено објавување во декември, кое ќе се натпреварува со „Одмаздници: Судниот ден“ на истиот датум, нема причина да се брза со него, особено со толку силни почетни информации. Дали ова е ситуација како „Господарот на прстените: Враќањето на кралот“, каде што Академијата чека до последното поглавје за целосно да прифати франшиза? Едно е сигурно: Не можеме да замислиме исход во кој Вилнев нема да биде номиниран за најдобар режисер по сè што изградил со овие филмови.

Постои огромна рана возбуда околу очекуваниот „Девет див коњ“ на Мартин Мекдона и изведбите на Џон Малкович, Сем Роквел и Маријана ди Џироламо. Откако се вратија дома со празни раце со „Баншиите од Инишерин“, „Серчлајт пикчерс“ ќе го управува бродот за да се осигури дека историјата нема да се повтори.

Канскиот филмски фестивал изнесе неколку кандидати што вреди да се следат, особено добитникот на Златна палма „Фјорд“ од Кристијан Мунџиу и изедначените добитници на наградата за најдобар режисер, „Татковина“ од Павел Павликовски и „Ла Бола Негра“ од дуото Хавиер Амброси и Хавиер Калво. Неон, Муби и Нетфликс ќе се погрижат да го искористат тој моментум со повеќе застанувања на фестивалското коло.

Имаше многу позитивни почетни вести за следниот режисерски филм на Џеси Ајзенберг, „Дебито“, опишан од еден човек од индустријата како „неговиот најдобар филм досега“ и, позначајно, „најдобрата изведба на Џулијан Мур во нејзината кариера“. Тоа е голема пофалба.

И има многу што сè уште не знаеме.

Кристофер Нолан, по освојувањето на наградата за најдобар филм, „Опенхајмер“, се свртува кон Хомер, со „Одисеја“ кој е веќе во кината. Руши рекорди на кино-благајните и по посетеноста. „Социјалната пресметка“ на Арон Соркин импресионираше многумина со својот трејлер, и ни е кажано внимателно да го следиме Џереми Стронг и, од она што го слушам и Бил Бур. Ретроспективниот трејлер за кариерата го најави појавувањето на Том Круз во „Копач“ на Алехандро Г. Ињариту, а таа кампања за најдобар актер ќе биде во центарот на целата сезона.

Се чини дека ова ќе биде одлична година за анимацијата. Со оглед на тоа што „Hoppers“ и „Toy Story 5“ веќе се појавуваат, упатените велат дека има нешто посебно во „Ray Gunn“ на Бред Берд на Netflix и „Wildwood“ на Тревис Најт на Laika.

Доделувањето на наградите „Говернерс“, на кое ќе им бидат доделени почесните Оскари на Глен Клоуз и Ридли Скот, ќе се одржи во недела, 15 ноември. Прелиминарното гласање за потесниот избор на Оскарите во 12 категории ќе се одржи од 7 до 11 декември, а објавувањето на потесниот избор ќе следи во вторник, 15 декември. По завршувањето на периодот за пријавување на 31 декември 2026 година, гласањето за номинациите ќе се одржи од 11 до 15 јануари 2027 година. Официјалните номинации за Оскарите ќе бидат објавени во четврток, 21 јануари 2027 година. 99-тото доделување на Оскарите ќе се одржи во недела, 14 март 2027 година, а водител ќе биде Конан О’Брајан. Церемонијата се емитува во живо во 19 часот по источно време на ABC и во повеќе од 200 територии низ целиот свет од театарот „Долби“ во „Овашн Холивуд“.

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