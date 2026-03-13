Од недела повремен дожд, од вторник опаѓа температурата

13/03/2026 12:01
Фото: Б. Грданоски
За време на викендот времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, а попладне претежно во западните делови со услови за краткотраен повремен дожд.
 
До крајот на периодов ќе се задржи променливо облачно време со повремен локален дожд.
 
До вторник ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец.
 
Во среда ветерот ќе го смени правецот во источен, а во четврток во североисточен. Од вторник дневната температурата ќе има тенденција на опаѓање.
 

Поврзани содржини

Финансова поднесе кривична против екс директорот на „Комунална“ Сабахадин Рустеми: Ангажирал познаници за работи што не очекувал да ги извршат
Новиот директор на РЕК „Битола“ е дел од бизнис шемата на Мицкоски, тврди СДСМ
Се реконструираат јавните и пешачките површини во средишниот дел на Ново Лисиче
По кој пат се уредува коритото на Серава во Бутел? Ќе заличи ли овој пат?
Во ЕУ јавен превоз секојдневно користат 10,7 проценти од луѓето, во Македонија 9,6
Посебен режим на сообраќај утре во Скопје
Мисајлески демантира: Автобуската линија со број 35 не е укината
Најстудено утрово во Берово, 58 сантиметри снег на Попова Шапка

Најчитани