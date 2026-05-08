Обвинение против телохранителот на Мицкоски, ја давел сопругата пред малолетната ќерка

08/05/2026 15:22

Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинение против телохранителот на премиерот Христијан Мицкоски, кој е осомничен за семејно насилство врз сопругата.

Според Обвинителството, насилството се случило по претходна расправија во семејниот дом, кога обвинетиот физички ја нападнал сопругата пред очите на нивната малолетна ќерка.

– Обвинетиот ја удирал оштетената по лицето и главата, а потоа ја фатил за вратот и почнал да ја дави – наведуваат од Обвинителството.

Жената успеала да се засолни во тоалетот, а подоцна, кога се обидела да го напушти домот со детето, обвинетиот ѝ го одзел и оштетил мобилниот телефон. Таа заедно со ќерката побарала помош кај сосетка, која ги примила во својот дом. Осомничениот е во притвор.

Поврзани содржини

Повикан е во полиција родителот на ученикот од Битола што испраќал заканувачки пораки
Вработени во Агенцијата за управување со одземен имот продале хаварисани возила за старо железо под цена
Ученик од Битола на Тик-Ток објавил список на ученици за „ликвидација“
Дваесетгодишна државјанка на Турција е пронајдена почината во стан, потврдија од СВР Штип
Стрелачки клуб од Прилеп продавал оружје на лица без дозволи, а поседувал и оружје без дозвола
Палеле оган зад зграда, им тропале на врата на станарите и им ја краделе поштата
Денеска ќе биде изречена пресуда за Стојанче Јовановски за трагедијата од 2 март
Четири лица се лишени од слобода, седум пријави за семејно насилство во последното деноноќие

Најчитани