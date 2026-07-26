Oблачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и силен ветер се очекува утре

Времето утре ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со силен ветер и изолирана појава на град, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Според прогнозата, на одделни места ветерот ќе достигнува брзина поголема од 60 километри на час.

Метеоролозите најавуваат дека по утрешната нестабилност, под влијание на поле со висок воздушен притисок ќе следува период на стабилно и топло време.

Во Скопје, времето ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, наместа ќе има услови за појава на краткотрајно невреме со силен ветер, грмежи и услови за појава на град.