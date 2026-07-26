Предизвикот „24ч Адреналин“ ќе ги поврзе воздухот, земјата и водата во еднодневна авантура низ Македонија

Во Македонија денеска ќе се одржи спортско-авантуристичкиот предизвик „24h Адреналин“, во рамки на кој двајца учесници ќе се обидат во рок од 24 часа да поврзат девет различни активности низ воздух, земја и вода, соопштија организаторите.

Според најавата, предизвикот ќе почне со изгрејсонце на аеродромот Стенковец, а ќе заврши доцна навечер на брегот на Охридското Езеро. Во текот на еден ден учесниците ќе поминат стотици километри низ државата, комбинирајќи различни начини на движење и совладувајќи активности што бараат физичка подготвеност, концентрација и издржливост.

Во рамки на „24h Адреналин“ предвидени се лет со спортски авион, падобрански скок, параглајдерски лет, мото-тура низ Галичица, искачување на „Виа Ферата“, МТБ даунхил спуст, нуркање, кајак и „стенд ап падл“ (SUP).

Организаторите посочуваат дека главната цел на проектот не е поставување рекорд, туку промоција на авантуристичкиот туризам, спортовите на отворено и природните потенцијали што ги нуди Македонија.

Проектот е инициран од Јане Стефанов и Љубомир Нетков, долгогодишни инструктори и ентузијасти во повеќе адреналински дисциплини.

Во неговата реализација се вклучени и локални експерти, пилоти, инструктори, нуркачи, велосипедисти, медицински лица и логистички тимови кои ќе ги придружуваат учесниците во различните етапи од предизвикот.