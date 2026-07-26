Сончево и ветровито

26/07/2026 07:54
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, наместа повремено засилен ветер во западните делови од западен, а долж Повардарието од југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 7 до 16, а максималната ќе достигне од 28 до 35 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до 12, а максималната ќе достигне до 32 степена.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), следува период на сончево и топло време со мала до умерена облачност во текот на денот. Во понеделник се очекува повремен локален дожд и наместа услови за појава на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. 

Поврзани содржини

Предизвикот „24ч Адреналин“ ќе ги поврзе воздухот, земјата и водата во еднодневна авантура низ Македонија
На ГП „Богородица“ се чека околу 30 минути за излез од државата
Скопје одбележува 63 години од катастрофалниот земјотрес
Астрономски календар
Општина Чешиново-Облешево згрижи неколку повредени штркови по невремето
Превртеле 30 тонски трансфрматори и украле бакар од електровлечната потстаница на железницата во Драчево
Шукова: Катастрофата во Гостивар можеше да се спречи
Намален бројот на лица од Гостивар што се јавуваат за лекарска помош, водата во Лешок е со таков кавалитет една деценија

Најчитани