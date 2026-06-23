Неуспехот што го промени Лидл: Единствената европска земја од која германскиот синџир се повлече

Додека германскиот трговски гигант Лидл забрзано влегува на македонскиот пазар, малку е познато дека компанијата доживеала еден голем неуспех за време на својата меѓународна експанзија.

Зборуваме за Норвешка, која остана единствената европска земја од која Лидл целосно се повлече по влегувањето на пазарот.

Германскиот дисконтен синџир ги отвори своите први продавници во Норвешка во 2004 година, убеден дека неговиот бизнис модел, кој се покажа како успешен низ цела Европа, ќе функционира исто толку добро и во оваа скандинавска земја, пишува BiznisInfo.ba.

Плановите беа амбициозни, а компанијата отвори околу 50 продавници за краток временски период. Сепак, работите не одеа како што очекуваше Лидл.

Купувачите не го прифатија моделот на Лидл

За разлика од поголемиот дел од Европа, норвешкиот пазар беше под силна контрола на неколку домашни малопродажни синџири кои изградија лојалност кај клиентите со текот на годините.

Норвежаните беа навикнати на локални производи, домашни брендови и специфични потрошувачки навики. Лидл, од друга страна, се појави со модел кој главно се потпираше на сопствените брендови и голем дел од увезената стока. Иако компанијата се обидуваше да привлече клиенти со пониски цени, тоа не беше доволно сериозно да ги загрози веќе воспоставените конкуренти.

Лидл се соочи и со административни пречки, бидејќи постојано наидуваше на отпор од локалните власти и долги процедури за добивање градежни дозволи за нови продавници, што дополнително го забави неговото проширување на норвешкиот пазар.

По неколку години работење, пазарниот удел на Лидл остана само на околу еден до два проценти, што беше далеку под очекувањата на компанијата.

Повлекување по само четири години

Во 2008 година, Лидл донесе одлука да ја напушти Норвешка. Компанијата ја продаде комплетната мрежа од 50 продавници, логистички капацитети и други средства на домашниот малопродажен синџир Рема 1000, со што заврши еден од ретките неуспешни обиди за проширување на германскиот гигант.

На тој начин Норвешка стана единствената европска земја од која Лидл целосно се повлече по влегувањето на пазарот. Дури и денес, овој случај често се наведува како пример дека дури и најголемите светски компании не се имуни на погрешни проценки и дека успехот во една земја не гарантира успех во друга.

По Норвешка, следеше нов раст

Интересно е што неуспехот во Норвешка не го забави понатамошното проширување на компанијата. Напротив, во годините што следеа, Лидл продолжи со силната експанзија низ цела Европа, отворајќи стотици нови продавници и влегувајќи на нови пазари.

Денес работи во 32 земји и има повеќе од 12.900 продавници, поради што се смета за еден од најуспешните малопродажни синџири во светот.

Многу аналитичари веруваат дека токму неуспехот во Норвешка го принуди Лидл да го промени својот пристап кон меѓународната експанзија, па затоа компанијата денес посветува многу поголемо внимание на прилагодување кон локалните потрошувачки навики, соработка со локалните добавувачи и вклучување на локални производи во својата понуда.