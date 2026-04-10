Неовластено влегувал и правел скици на воени објекти, заработи кривична пријава

-СВР Тетово поднесе кривична пријава против А.Ш.(61) од с.Студеничани, Скопско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „неовластено влегување во воени објекти и правење на скици или цртежи на воени објекти и борбени средства“ – соопшти Министерството за внатрешни работи.

Како што информираат од МВР, на 17.02.2025, пријавениот како возач на автобус од фирма со која Министерството за одбрана имало склучено договор за организиран меѓугарнизонски превоз, во кругот на касарната во Тетово направил три видео записи кои ги споделил преку мобилна апликација.