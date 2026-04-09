Нема веќе кинески пари за Кичево – Охрид, се финансира преку домашни банки, вели Мицкоски

09/04/2026 13:25
Фото: Б. Грданоски

Премиерот Христијан Мицкоски е задоволен од динамиката на изградбата на автопатските делници на Коридорот 8 и на Коридорт 10Д и најавува дека со обезбеденото финансирање од домашните банки за заокружување на автопатот Кичево-Охрид оваа делница ќе стане функционална.

– Сите делници од Коридорот 8 се одвиваат согласно предвидената динамика. Моментално се работат галериите. Имавме мала потешкотија морам да признаам посебно во делот на обезбедување средства за довршување на делницата Кичево-Охрид затоа што заемот од кинеската „Ексим банка“ повеќе не го добиваме, престана, но бргу се реорганизиравме. Тој проблем е надминат, формиран е еден синдикат од домашни банки со исклучително поволни услови и тие практично ќе го дозавршат финансирањето. Тоа ќе биде последно и со тоа конечно таа делница ќе биде функционална, рече Мицкоски на новинарско прашање при посетата на Струга.

Исто така, дополни премиерот, напредува и делницата Тетово-Гостивар и Гостивар Букојчани, а предаден е и извештајот до заемодавателите за делницата Букојчани, приклучок Кичево, на автопатската делница Кичево-Охрид. Во тој дел сум исклучително задоволен. Исто така, прилично солидно напредува и реализацијата на делницата Прилеп-Битола која е дел од Коридор 10Д, изјави Мицкоски.

Новоизбраните вицегувернери на Народната банка дадоа свечена изјава пред претседателот на Собранието, Гаши
ТАВ Македонија втора година по ред добитник на сертификатот Great Place To Work®
Кои беа најбогатите, а кои најсиромашните европски земји во 2025 година
Трката за прв европски банкар започна: Кои се фаворитите и што ќе биде пресудно?
Регулаторната комисија за енергетика се претвора во општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ
Вицегувернерите на Народна банка Ана Митреска и Игор Величковски ќе дадат свечена изјава пред претседателот на Собранието
Отворен ден за пилоти во организација на Wizz Air
Волстрит: Дау Џонс оствари најголем еднодневен раст во последната година

