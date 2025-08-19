„Не нарекувајте го гренд слем“: Зошто новиот формат на мешани двојки на УС Опен е толку контроверзен?

Мислата за здружување на најдобрите машки и женски поединечни играчи е она што често ги интригира тениските фанови низ целиот свет.

Тоа е дел од причината зошто настанот во мешани двојки понекогаш привлекува толку голем интерес за време на Олимписките игри, каде што Тејлор Фриц и Коко Гоф и Даниил Медведев и Мира Андреева формираа два ѕвездени парови vo Париз 2024.

Тоа е исто така една од ретките можности што мажите и жените ги имаат директно да се натпреваруваат едни против други во професионалните спортови.

Сега, Отвореното првенство на САД – четвртиот и последен гренд слем во сезоната – има за цел да ја искористи таа интрига со обновена верзија на мешаните двојки.

Наместо настанот да се одржува истовремено со поединечното и двојното првенство, како што традиционално се случува на гренд слем турнирите, скратено издание сега ќе се одржи во вторник и среда на „Неделата на навивачите“ на Отвореното првенство на САД, што претходи на почетокот на главниот турнир, кој започнува следната недела.

Шеснаесет парови ќе учествуваат во скратен формат кој е најдобар во три сета, но секој сет е само до четири гемови и нема да има предност по на изедначување 40:40, при што победникот на следниот поен ќе го добие гемот. Исто така, ќе има тај-брејк од 10 поени наместо цел трет сет.

„Тоа е радикална промена од страна на Отвореното првенство на САД“, изјави Боб Брајан – половина од идентичното дуо близнаци браќата Брајан, најуспешниот пар во машка двојка во историјата на тенисот.

„Ќе биде распродаден стадионот ‘Артур Еш’, сите ѕвезди, ѕвездите во сингл ќе играат. Недостатокот е што играчите во двојки нема да добијат шанса да играат или да ја одбранат својата титула или што и да е, но наградниот фонд е голем поттик“.

Наградниот фонд за победничкиот пар оваа година е 1 милион долари, што е мамутско зголемување од 800.000 долари – или пет пати повеќе – од 2024 година.

И обидот на Отвореното првенство на САД да привлече големи имиња да учествуваат очигледно функционираше.

Петкратниот шампион на гренд слем турнири во поединечна конкуренција, Карлос Алкараз, се здружува со Ема Радукану и актуелната шампионка на Вимблдон, Ига Швјонтек, се здружува со Каспер Руд. Па како да не ви се допадне?

Но не е така, ако прашате некои специјалисти за двојки.

Кристина Младеновиќ, поранешна број 1 во светот во двојки и деветкратна победничка на гренд слем турнири во двојки и мешани двојки, рече дека е „срамно“ да се чујат играчите како велат дека „ќе се забавуваат“ на настанот додека се подготвуваат за главниот дел на поединечни турнири.

„Гренд слем турнирот не е ниту подготовка ниту забава“, изјави таа за Еуроспорт. „Тоа се години на жртвување. Кога си млад, сонуваш да победиш, дури и во двојки.

Во однос на деловната стратегија, тоа е брилијантна идеја… но од спортска гледна точка, е проблематично бидејќи се допира до суштината на тенисот. Гренд слем турнирот е натпреварување исполнето со историја, во поединечна и двојна конкуренција. Нема проблем да се организира таков настан, но пред сè, не нарекувајте го гренд слем“.

Во времето на објавувањето, актуелните шампиони на САД Опен во мешани двојки, Сара Ерани и Андреа Вавасори, ја нарекоа промената на форматот „длабока неправда“, иако оттогаш добија покана да ја одбранат својата титула во 2024 година.

Јан Зиелински, шампион во мешани двојки на Австралија Опен и Вимблдон во 2024 година, рече дека „немало комуникација со играчите“ од организаторите во врска со промената.

Организаторите веќе потврдија дека настанот, опишан како „псевдо-егзибиција“ од Ерани и Вавасори, ќе се смета за официјален гренд слем.

Значи, на специјалистите во двојки не само што им е одземена можноста да се натпреваруваат за потенцијално менувачки парични награди во кариерата, туку им е одземена и можноста да се борат за уште еден гренд слем.

Мајк Брајан, близнакот на Боб, вели дека ги разбира фрустрациите на играчите.

„Мислам, ако бевме на турнеја и бевме изоставени од можноста да освоиме гренд слем во мешани двојки, веројатно ќе бевме вознемирени“, изјави тој за Си-Ен-Ен. „Сега кога сме во пензија, го гледаме тоа од поголема перспектива дека Отвореното првенство на САД е бизнис.

„Но, не сакате тоа да ја обезвредни титулата од гренд слем. Ќе видиме. Можеби, можеби нема. Можеби, ќе ја направи уште поголема.“

Но, тоа што се одлични играчи во поединечна конкуренција не значи автоматски дека две ѕвезди ќе бидат добар пар во двојки. Позиционирањето на теренот, тактиките и времето се многу различни помеѓу двата формати, при што специјалистите за двојки се фалат со повеќе вештини на мрежата од многу врвни играчи во поединечна конкуренција.

Во моментов, Андреева и Јасмин Паолини се единствените два играчи во машка и женска конкуренција кои се рангирани меѓу првите 15 и во поединечна и во двојка, иако Коко Гоф претходно беше рангирана меѓу првите три во светот во двата формати (број 2 во поединечна конкуренција и број 1 во двојка).

Вообичаено е натпреварите во двојки и мешаните настани да привлечат помала публика за време на гренд слем турнирите отколку поединечните, а Мајк Брајан вели дека можеби било во опасност да стане „последователна мисла“ на Отвореното првенство на САД. (Си-Ен-Ен)