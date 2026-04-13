Научниците сè посигурни: Ако има живот на Венера, тој веројатно потекнува од Земјата

Најновите модели и теории ја земаат предвид докажаната издржливост на органската материја пронајдена на далечните вселенски карпи. Ова значи дека животот испратен во вселената преку удари на комети може под одредени околности да ги издржи екстремните услови на вселената.

Панспермијата е теорија која постулира дека животот може да се шири низ вселената преку астероиди, комети и други тела. Кога основните градежни блокови на животот се развиваат на една планета, моќните шокови можат да го исфрлат материјалот во вселената, за потоа да може да стигне до други светови и потенцијално да „засее“ живот таму, пишува Science Alert.

Научниците со децении дебатираат за можноста за таков пренос помеѓу Земјата и Марс, но поновите дискусии се проширија на Венера, особено по контроверзноста околу можниот микробен живот во нејзините облаци. Оваа идеја беше дополнително истражена од научници од Лабораторијата за применета физика на Универзитетот Џонс Хопкинс и Државната лабораторија Сандија во студија презентирана на неодамна одржаната Научна конференција за лунарна и планетарна наука (Конференција за лунарна и планетарна наука).

Во својата работа, тие користеле рамка наречена Равенка на животот на Венера, која е слична на познатата Дрејкова равенка. Овој модел ја проценува веројатноста за живот преку три клучни фактори: потеклото на животот, неговата отпорност и континуитетот на соодветни услови, а резултатот дава проценка за тоа колку е веројатно дека животот моментално постои во облаците на Венера.

Еден од главните предизвици во овој процес е преживувањето на материјалот за време на патувањето, бидејќи исфрлените фрагменти мора да издржат екстремни услови како што се високи температури, зрачење и вакуум во вселената. Сепак, претходните студии за метеорити покажаа дека органскиот материјал може да преживее такви услови и на тој начин да стигне до друга планета.

Потоа научниците моделирале што се случува кога таков материјал ќе влезе во атмосферата на Венера. Тие го користеле таканаречениот „модел на палачинка“, кој опишува како метеор се распаѓа и се шири во атмосферата по експлозија. Фрагментите потоа се распрснуваат хоризонтално, создавајќи слој од честички што можат да завршат во облаците, единствениот дел од Венера каде што условите донекаде личат на оние погодни за живот.

Резултатите од моделот сугерираат дека со текот на времето, огромен број микроскопски „клетки“ можеле да бидат пренесени од Земјата на Венера. Се проценува дека во текот на милијарда години, околу 20 милијарди такви честички можеле да бидат пренесени, додека околу 100 потенцијално одржливи единици можеле да стигнат до облаците на Венера годишно.

Иако авторите нагласуваат дека моделот има значителни ограничувања и не ги опфаќа сите сложености на интеракциите меѓу метеорот и атмосферата, резултатите покажуваат дека меѓупланетарниот пренос на живот е можен, што пак значи дека евентуалното откривање на живот во облаците на Венера можело да потекнува од Земјата и не мора да претставува целосно независна форма на потеклото на животот.