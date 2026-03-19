Научниците откриле изненадувачка врска помеѓу мачките и ракот кај луѓето

Голема меѓународна студија за прв пат детално ги профилираше туморите кај мачките, а резултатите открија изненадувачки сличности со случаите на рак кај луѓето, објави Science Daily.

Студијата анализираше примероци од тумори од речиси 500 мачки од пет земји и покажа дека многу од мутациите што го поттикнуваат развојот на ракот кај мачките се многу слични на оние кај луѓето. Ова е особено точно за ракот на дојка кај мачките, кој има многу заеднички карактеристики со ракот на дојка.

Научниците веруваат дека ваквите сличности не се случајни. Мачките и луѓето го делат истиот животен простор и се изложени на слични влијанија од околината, поради што домашните миленици можат да послужат како вредни модели за истражување на ракот и развој на нови терапии.

Генетичкото профилирање на ракот кај мачките е слабо проучено, но оваа студија го обезбедува првиот сеопфатен „атлас“ на промените на туморот, врз основа на анализата на околу илјада гени за 13 типови тумори.

Важно откритие за гените што го предизвикуваат развојот на туморот

Откритијата за гените што го предизвикуваат развојот на туморот се особено важни. Кај агресивниот рак на дојка, идентификувани се седум клучни гени, меѓу кои се издвојува FBXW7, изменет кај повеќе од половина од туморите и поврзан со полоша прогноза за рак на дојка кај луѓето. Мутација во генот PIK3CA е пронајдена кај речиси половина од мачките тумори, а веќе постојат целни терапии за лекување на него кај луѓето.

Ваквите наоди отвораат можност за примена на постојните терапии кај животните, бидејќи некои хемотерапевтски лекови покажале подобри ефекти врз туморите со одредени мутации, барем во лабораториски услови. Сличности помеѓу мачките и човечките ракови се пронајдени и во други ткива, потврдувајќи подлабока биолошка врска.

Коавторот на студијата, Бејли Френсис, рече: „Со споредување на геномите на ракот кај различните видови, подобро можеме да разбереме што предизвикува рак. Генетските промени кај мачките се многу слични на оние кај луѓето и кучињата.“ Професорот Џефри Вуд од Ветеринарниот колеџ во Онтарио во Канада додаде: „Домашните миленици живеат со нас и делат исти влијанија од околината, што ни помага да разбереме зошто се развива ракот.“

Д-р Луиз Ван дер Вајден од Институтот Велком Сангер во Велика Британија заклучи: „Генетиката на туморите кај домашните мачки повеќе не е „црна кутија“. Сега можеме да се движиме кон прецизна онкологија за мачки.“