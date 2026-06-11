Наташа Крстева Цалева останува вршител на функцијата Виш јавен обвинител во Скопје

11/06/2026 13:03

Советот на јавните обвинители на денешната седница го продолжи ангажманот на Наташа Крстева Цалева како вршител на функцијата Виш јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје. Советот не назначи ново лице, туку ја продолжи функцијата на досегашната ВД, со цел да обезбеди континуитет во работата на ВЈО Скопје.

Како што информираше претседателот на СјОРМ, Башким Бесими, постапката за избор на нов Виш јавен обвинител на ВЈО Скопје, уште тече.

– Чекаме оценување од вишите јавни обвинителства, кога ќе стигнат оценките ќе направиме интервјуа и ќе закажеме седница за избор на Виш јавен обвинител на ВЈО Скопје. На Крстева Цалева ѝ истекува рокот утре, затоа е донесена нова одлука во континуитет да биде истата – изјави Бесими.

На денешната седница Советот го усвои и Годишниот извештај за работата на ВЈО Штип, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и утврди динамика за донесување подзаконски акти согласно Законот за Советот на јавните обвинители.

Советот донесе одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување услов за старосна пензија на Виолета Стојановска, а на седницата беа усвоени и одлуки за распишување огласи за основен јавен обвинител во Крива Паланка и за еден јавен обвинител во ЈО Скопје.

Во точката „Разно“ беа споделени претставки по кои се утврдени неправилности во постапување кај јавен обвинител на основно јавно обвинителство, како и кај јавен обвинител во основно јавно обвинителство за негово постапување во конкретен кривичен предмет кога е отфрлена кривична пријава против три лица.

Поврзани содржини

Алиу: Реформите во здравството добиваат европска рамка – Македонија ќе се приклучи на програмата EU4Health
За Савески комуникацијата со премиерот не влијае врз независноста во одлучувањето
Преземени се сите мерки за справување со евентуални пожари сезонава, вели Мицкоски
Лани се родиле 15.850 живородени деца, за 1,3 отсто помалку од една година претходно
Во Клиничкиот Центар „Мајка Тереза“ изведена е првата робот-асистирана операција во земјава
Утрово повторно имаше пожарот на депонијата „Краста“ во Кумановско, состојбата се санира
Отворена реконструираната сала „Расадник“, нуди најсовремени услови за спортување
Професори и студенти од Универзитетот во Амстердам се сретнаа со Оливер Спасовски

Најчитани