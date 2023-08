НАСА објави снимка од лет на хеликоптерот „Гениј” на Марс

Хеликоптерот „Гениј” (Ingenuity) изврши уште еден пробен лет и слетување на Марс, а сѐ тоа го сними роверот „Упорност“ (Perseverance). Беспилотното летало досега заврши повеќе од 50 летови иако се очекуваа најмногу пет лета.

„Клучна цел на мисијата ‘Упорност’ на Марс е астробиологијата, вклучително и потрагата по знаци на микробиолошки живот во минатото“, соопшти НАСА.

Fly into #NationalAviationDay with Ingenuity!@NASAPersevere captured this video during the #MarsHelicopter’s 54th flight as the rotorcraft hovered 16 feet (5 m) above the surface and rotated to the left before landing again. pic.twitter.com/y2ay2dKZa7

— NASA JPL (@NASAJPL) August 19, 2023