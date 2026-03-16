НАСА објави детален распоред за мисијата „Артемис II“

На 1 април, НАСА планира да ја лансира мисијата „Артемис II“, првата човечка мисија на Месечината по повеќе од педесет години. Летот ќе го означи враќањето на астронаутите во лунарната орбита за прв пат од завршувањето на програмата „Аполо“ во 1972 година.

Екипажот го сочинуваат астронаутите на НАСА Рид Вајсман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронаутот на Канадската вселенска агенција (CSA) Џереми Хансен, и ќе летаат во вселената во капсулата „Орион“, која ќе биде однесена во орбитата од ракетата „Space Launch System“ (SLS).

Лет околу Месечината без слетување

Мисијата нема да вклучува слетување на површината на Месечината, а капсулата „Орион“ ќе лета околу неа и ќе се врати на Земјата. Целата мисија треба да трае околу десет дена, од лансирањето до враќањето и слетувањето во океанот. Во овој период, астронаутите не само што ќе ја набљудуваат Месечината, туку ќе спроведат и серија технички тестови за да се осигурат дека вселенското летало е подготвено за идните оперативни мисии во програмата „Артемис“.

По лансирањето од Вселенскиот центар „Кенеди“ во американската држава Флорида, „Орион“ ќе биде поставен во високата Земјина орбита. Екипажот потоа ќе има околу 24 часа темелно да ги провери сите клучни системи на вселенското летало додека е сè уште релативно блиску до Земјата.

Астронаутите ќе ги тестираат системите за пиење вода, готвење храна и отстранување на јаглерод диоксид од воздухот, како и вселенскиот тоалет. Дел од времето ќе биде потрошено и за реорганизирање на внатрешноста на капсулата за да се направи просторот функционален за четирите астронаути да живеат и работат во бестежински услови за време на десетдневната мисија.

Во оваа фаза од мисијата ќе се провери и како се однесува „Орион“ во Земјината орбита. Доколку се појават сериозни технички проблеми што екипажот не може да ги реши за време на летот, астронаутите би можеле да се вратат на Земјата порано од планираното.

Блиско прелетување на Месечината

Еден од најважните моменти од мисијата се очекува околу шестиот ден, кога Орион ќе помине помеѓу 6.400 и 9.600 километри од површината на Месечината. Од таа далечина, ќе изгледа нешто како кошаркарска топка држена во испружени раце за астронаутите, пишува Digital Trends.

За време на ова прелетување, екипажот ќе фотографира и снима делови од Месечината што луѓето никогаш не ги виделе директно за време на вселенскиот лет. Во еден момент, капсулата ќе биде „зад“ неа во однос на Земјата, што привремено ќе ја прекине комуникацијата со контролата на мисијата.

Враќање на Земјата

Последниот ден од мисијата вклучува последно согорување на моторот за да се корегира траекторијата и да се обезбеди безбедно враќање на Земјата, а потоа екипажот повторно ќе ги облече своите вселенски одела за повторно влегување.

Пред повторното влегување, капсулата ќе се одвои од сервисниот модул што обезбедуваше погон и моќност за време на мисијата. Ова ќе го открие топлинскиот штит на капсулата, дизајниран да го издржи преминувањето низ атмосферата, што генерира температури од приближно 1.650 степени Целзиусови.

Како и вселенскиот брод „Спејс Екс Драгон“ што се враќа од МВС, „Орион“ на крајот ќе ги отвори своите падобрани за да го забави своето спуштање пред да слета во Тихиот Океан покрај брегот на Калифорнија. Мисијата „Артемис II“ се смета за клучен чекор во планот на НАСА за враќање на луѓето на Месечината и подготовка за идните подолготрајни мисии на нејзината површина.