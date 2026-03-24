НАСА ќе гради база на Месечината

НАСА се откажува од плановите за поставување вселенска станица во лунарната орбита и наместо тоа ќе ги користи нејзините делови за изградба на база од 20 милијарди долари на површината на Месечината во следните седум години, изјави денеска нејзиниот нов шеф Џеред Ајзакмен.

Ајзакмен, кој положи заклетва на својата нова улога во агенцијата во декември, го објави ова на отворањето на еднодневен настан во седиштето на НАСА во Вашингтон, каде што исто така ги истакна низата промени што ги воведува во водечката лунарна програма на агенцијата, Artemis.

„Не треба да биде изненадување за никого што ја запираме Gateway во нејзината сегашна форма и се фокусираме на инфраструктура што поддржува одржливи операции на површината на Месечината“, им рече Ајзакмен на присутните на настанот. Станицата Lunar Gateway, која во најголем дел веќе е изградена со изведувачите Northrop Grumman и Vantor, порано позната како Maxar, требаше да стане вселенска станица во лунарната орбита.

Пренамената на вселенско летало за база на површината на Месечината не е лесна.

„И покрај некои многу реални предизвици со хардверот и дизајнот, ние сме во можност да ја пренамениме опремата и меѓународните партнерски обврски за да ја поддржиме површината на програмата и другите цели“, изјави тој пред публиката.

Lunar Gateway е дизајнирана да служи и како истражувачка платформа и како трансфер станица за астронаутите да ја користат за да се качат на модулите за слетување на Месечината пред да се спуштат на површината на Месечината.

Промените што Ајзакмен ги направи во последните недели во водечката програма за слетување на Месечината во земјата ги преобликуваат милијардите долари во договори во рамките на програмата Artemis на агенцијата. Тоа е поттик за компаниите да се обидат да се прилагодат на новата итност додека Кина се движи кон сопствено слетување на Месечината до 2030 година.