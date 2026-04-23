Најголемиот производител на кондоми може да ги зголеми цените поради војната во Иран

Безбедниот секс може да стане поскап ако војната во Иран продолжи да ги нарушува глобалните синџири на снабдување, според ново интервју со извршниот директор на најголемиот светски производител на кондоми.

Го Миа Киат, извршен директор на „Карекс“, изјави за „Ројтерс“ во вторник дека компанијата може да биде принудена да ги зголеми цените за најмалку 20% до 30%, во зависност од тоа колку долго ќе трае нарушувањето. Глобалните синџири на снабдување се погодени од војната од крајот на февруари и застојот во Ормускиот теснец, со што се прекинаа некои од материјалите што се користат во производството на кондоми.

„Ситуацијата дефинитивно е многу кревка, цените се скапи“, изјави Го за „Ројтерс“. „Немаме друг избор освен веднаш да ги префрлиме трошоците на клиентите.“

Со седиште во Малезија, „Карекс“ произведува кондоми, лични лубриканти, ракавици, медицински катетри и капачиња за сонди. Компанијата произведува машки латекс кондоми, вклучувајќи ги „ONE“, „Trustex“, „Carex“ и „Pasante“, и може да произведува над 5 милијарди кондоми годишно. „Карекс“, исто така, извезува во повеќе од 130 земји, според нејзината веб-страница.

Го за „Ројтерс“ изјави дека заедно со повисоките трошоци за производство и пакување на кондоми, има доцнења во испораката.

„Гледаме многу повеќе кондоми кои всушност стојат на бродови кои не пристигнале на нивната дестинација, но се многу барани“, рече Го.

Си-Ен-Ен контактираше со „Карекс“ за да види кога би можеле да се случат зголемувањата на цените. Во меѓувреме, Го за „Ројтерс“ изјави дека компанијата има доволно залихи за неколку месеци.

„Глобал Протекшн Корп.“, која е подружница на „Карекс“ во Масачусетс, изјави дека „забележала значително зголемување на трошоците за состојки и материјали предизвикани од војната на Блискиот Исток, вклучително и затворањето на Ормускиот теснец“.

Извршниот директор на „Глобал Протекшн Корп.“, Давин Ведел, во изјава за Си-Ен-Ен вели дека производителот и дистрибутерот на производи за сексуално здравје сè уште не планира да ги префрли цените на потрошувачите – сè додека не види дали повисоките трошоци се привремени.

„Но, ако Ормускиот теснец остане затворен, не само што зголемувањето на трошоците ќе се влоши, туку може да завршиме со недостиг на кондоми поради недостаток на суровини за производство на доволно кондоми за да се задоволи побарувачката на потрошувачите“, изјави Ведел за Си-Ен-Ен.

Откако започна војната во Иран, Ведел рече дека компанијата забележала зголемување од 20% до 30% на пакувањето, како што се фолиските обвивки и пластиката; зголемување од 30% на латексот; зголемување од 25% на лубрикантот за кондоми; и зголемување од 100% на нитрилот, материјал за кондоми што не е од латекс.

„Иронично, ова беше како додавање масло на огнот бидејќи сè уште се бориме да се прилагодиме на тарифите“, рече Ведел. „Не бевме во можност да ги зголемиме цените или да ги намалиме трошоците доволно за да ги покриеме тековните трошоци за тарифи. Нашата цел останува да ги одржиме кондомите достапни по прифатливи цени, но конфликтот на Блискиот Исток се заканува да ја направи таа мисија невозможна.“

Како што цените на бензинот се зголемија по војната во Иран, нафтата и гасот го добија најголемиот дел од вниманието. Економистите стравуваат дека зголемувањето на цените наскоро би можело да доведе до намалување на потрошувачката, а недостигот на нафта би можел да го попречи производството. Тоа е особено точно во Азија, која во голема мера се потпира на нафтата од Блискиот Исток за гориво.

Но, војната, исто така, му наштети на производството на таканаречени суровини – нуспроизводи од нафта што се користат за производство на пластика и други материјали. Меѓу нив: нафта, која се користи за производство на материјали за пакување, и силиконско масло и амонијак, кои се клучни состојки во производството на кондоми.

„Слушате многу за суровата нафта и влијанието врз дизелот и бензинот – но суровините и петрохемикалиите се исто така во недостиг“, рече Анџи Гилдеа, глобален раководител на одделот за нафта и гас во КПМГ, во посебно интервју.

На пример, 41% од нафтата во Азија доаѓа од Блискиот Исток, забележа Гилдеа. Ако земјите што ги произведуваат работите што ги купуваме – вклучително и Малезија – не можат да пристапат до суровини, тие мора да ги зголемат цените за да компензираат.

Но, суровините не се единствениот проблем.

Некои земји, вклучувајќи ги Мјанмар и Камбоџа, почнаа со рационализирање на горивото. Некои училишта во југоисточна Азија, вклучително и во Виетнам, издадоа наредби за останување дома бидејќи патувањето до работа стана прескапо за учениците. Аналитичарите од индустријата стравуваат дека тоа, исто така, им штети на можностите на фабричките работници да стигнат до производствените погони, што потенцијално го забавува производството на клучни производи наменети за испорака во странство – вклучително и во Соединетите Американски Држави. (Си-Ен-Ен)