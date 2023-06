Надреални сцени од Ростов: Платеници на Вагнер во полна опрема чекаат хамбургер, чистачки на улиците

Откако членовите на платеничката група Вагнер го окупираа градот Ростов, на терен речиси и да не наидоа на отпор, напротив, граѓаните ги пречекаа со раширени раце.

Во едно од видеата што станаа вирални, војниците на Вагнер во полна воена опрема чекаат хамбургер во руската верзија на Мекдоналдс (Вкусно и Точка).

Wagner soldiers order burgers in a former McDonald’s (now called “Vkusno i Tochka) in Rostov.

Civil war makes you hungry

pic.twitter.com/q77dF3EPt7

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023