Националниот џез оркестар ќе настапи на AirBeat Festival во Корча

16/07/2026 12:22

Националниот џез оркестар на 18 јули 2026 година ќе настапи на AirBeat Festival #LULUfest во Корча, Албанија, каде ќе биде дел од главната фестивалска програма што ќе се одржи во Старата чаршија.

AirBeat Festival обединува уметници од различни земји и култури, создавајќи простор за музичка размена, нови соработки и заеднички креативни проекти. 

На главната фестивалска вечер, под диригентската палка на Џијан Емин, Националниот џез оркестар ќе се претстави пред меѓународна публика, носејќи дел од современата македонска џез сцена во атмосфера што ги поврзува музиката, културите и луѓето.

Поврзани содржини

„Држи се за мене”, најдобар медитерански филм на петтото издание на фестивалот „Преку езерото”
Несекојдневно музичко доживување со кинескиот симфониски оркестар „Нингбо“
Музичка вечер на „Охридско лето“ со уметниците на италијанското „Кимера“ трио
Седат Сулејмани седна на министерската фотелја, што го чека?
Вечер во која пијаното зборуваше со безвременски јазик
Кинескиот симфониски оркестар „Нингбо“ вечерва на „Охридско лето“
Филм, театарска претстава и поетско-музички настан на програмата на „Скопско лето“
Ансамбл од Грција го отвора „Локум фест“ на Хераклеја во Битола

Најчитани