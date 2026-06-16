На која возраст Европејците го купуваат својот прв дом?

Во Европската Унија, 68,5 проценти од домаќинствата живееле во свој дом во 2025 година, што е пад од 2,2 процентни поени во споредба со 2010 година. Стапките на сопственост на дом значително варираат, од 47,2 проценти во Германија до 93,8 проценти во Словачка. Се поставува прашањето на која возраст Европејците купуваат свој прв дом, во кои земји младите луѓе најрано стануваат сопственици на имот и кои фактори влијаат на тоа, пишува Euronews.

Просечната возраст во Европа е 31 година

Според Извештајот за трендовите во домувањето во Европа на RE/MAX за 2025 година, просечната возраст на купувачот на прв дом во 23 европски земји е 31,3 години. Опсегот се движи од 28 години во Малта до 34,7 години во Швајцарија и Грција. Податоците се доставени ексклузивно за Euronews Business од RE/MAX.

„Иако прифатливоста на цените често е клучен фактор во возраста на која луѓето купуваат имот, семејната поддршка и културните норми околу изнајмувањето исто така играат улога“, рече Мајкл Полцлер, извршен директор на RE/MAX Европа.

Од петте најголеми европски економии, Велика Британија има најниска просечна возраст за купувачи на прв дом со 28,4 години. Ова ја рангира на второ место, заедно со Луксембург, од 23-те анализирани земји. Според студијата на RE/MAX, Велика Британија има едно од највисоките нивоа на семејна поддршка за младите луѓе.

Германците претпочитаат изнајмување

Повеќе од половина (53%) од лицата на возраст од 18 до 34 години добиваат финансиска помош во форма на паричен подарок или наследство. „Ова би можело да објасни зошто некои во Велика Британија стануваат сопственици на домови на помлада возраст“, ​​рече Полцлер.

Од друга страна, Германија има највисока просечна возраст меѓу петте големи земји со 33,6 години. Ова значи дека Германците го купуваат својот прв дом 5,2 години подоцна од Британците. „Во Германија, изнајмувањето е многу поприфатено како долгорочно решение за домување, со посилна заштита на закупецот и поголема безбедност на домувањето“, рече Полцлер.

Како резултат на тоа, многу млади луѓе не го гледаат купувањето дом како природен чекор по напуштањето на домот. Дури 69 проценти од германските испитаници на возраст од 18 до 34 години изјавиле дека моментално изнајмуваат, во споредба со европскиот просек од 38 проценти.

Семејната поддршка е важен фактор

Шпанија има втора најмлада возраст за купување со 30,9 години. Во Франција (32,5 години) и Италија (32,8 години), просечната возраст е над европскиот просек. Извршниот директор на RE/MAX Europe забележа дека во Италија и Шпанија е вообичаено младите луѓе да живеат со своите родители до 26-годишна возраст – три години подолго од европскиот просек.

Ова им помага да заштедат за својот прв имот, но често го одложува вистинското преминување во сопственост. Во Франција, младите луѓе се иселуваат на околу европскиот просек од 23 години, но семејната поддршка за купувањето е поретка. Само една третина (33%) добиваат паричен подарок или наследство, во споредба со речиси половина (48%) низ цела Европа.

„Ова пониско ниво на семејна поддршка може да биде една од причините зошто на многу француски купувачи им треба подолго време за да стигнат до својот прв имот“, рече Полцлер. Просечната возраст за купување е исто така над европскиот просек во Турција (34,1), Чешка (33,2), Полска (32,7), Бугарија (32,5), Словенија (32,2) и Хрватска (32,1).

Од друга страна, Унгарија (28,5) и Холандија (28,8) ги заокружуваат првите пет земји со најрана возраст за купување. Луѓето исто така го купуваат својот прв дом пред 30-годишна возраст во Австрија (29,1), Португалија (29,8) и Финска (29,9). Ирска е малку под европскиот просек од 30,8.

Двајца од пет Британци поседуваат свој дом до 25-годишна возраст.

Податоците, исто така, ја покажуваат возрасната распределба на купувачите. Во возрасната група од 18 до 25 години, Обединетото Кралство има најголем удел од 40,2 проценти, што значи дека двајца од пет купувачи таму го купуваат својот прв дом до 25-годишна возраст. Грција има најнизок удел во оваа возрасна група, со само 12,1 процент.

Кога се разгледуваат возрасните групи до 35 години, само 50,4 проценти од луѓето во Грција го купуваат својот прв дом, што значи дека речиси половина го прават тоа подоцна. Швајцарија (53,2%) и Турција (56%) исто така имаат ниски удели на купувачи до 35-годишна возраст. Европскиот просек е 69,5 проценти.

Во Луксембург (87,8%), Холандија (85,2%), Обединетото Кралство (84,6%) и Унгарија (82,8%), стапката надминува 80 проценти. Анализата на Euronews Business не откри корелација помеѓу просечната возраст на купувачите на прв дом и вкупните стапки на сопственост на дом.

Податоците за возраста доаѓаат од анкетата на RE/MAX, додека стапките на сопственост се земени од Евростат. Анкетата на RE/MAX опфати повеќе од 21.000 возрасни лица. Европа се соочува со криза во домувањето, предизвикана од зголемувањето на цените на недвижностите и зголемувањето на трошоците за домување, според Европската комисија.