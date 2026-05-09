МВР одзеде автобус на автопатот Велес-Скопје кој превезувал ученици од екскурзија

09/05/2026 15:41
Фото: Б. Грданоски

По претходна пријава во СВР Велес од страна на граѓанин чие малолетно дете било во автобус со скопски регистарски ознаки, сопственост на правно лице од Скопје, кој се враќал од екскурзија, дека автобусот неколку пати останувал дефект по пат, на 08.05.2026 во 22:50 часот, на наплатна станица „Отовица“, на автопатот Велес-Скопје, од страна на полициски службеници од СВР Велес, бил сопрен автобус „сетра“ со скопски регистарски ознаки управуван од А.Ѓ.(43) од Скопје.

Како што соопшти МВР, автобусот е одземен и пренесен во станица за технички преглед за утврдување на техничка исправност. Патниците со друг автобус се безбедно пренесени до крајната дестинација.

Од МВР додаваат дека по целосно комплетирање на случајот и по завршување на вонредниот технички преглед ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.

Поврзани содржини

Обвинение против телохранителот на Мицкоски, ја давел сопругата пред малолетната ќерка
Повикан е во полиција родителот на ученикот од Битола што испраќал заканувачки пораки
Вработени во Агенцијата за управување со одземен имот продале хаварисани возила за старо железо под цена
Ученик од Битола на Тик-Ток објавил список на ученици за „ликвидација“
Дваесетгодишна државјанка на Турција е пронајдена почината во стан, потврдија од СВР Штип
Стрелачки клуб од Прилеп продавал оружје на лица без дозволи, а поседувал и оружје без дозвола
Палеле оган зад зграда, им тропале на врата на станарите и им ја краделе поштата
Денеска ќе биде изречена пресуда за Стојанче Јовановски за трагедијата од 2 март

Најчитани