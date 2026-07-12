МВР објави па избриша фотографија направена со ВИ

12/07/2026 20:33

Министерството за внатрешни работи ја избриша фотографијата што ја објави на Фејсбук за пронаоѓањето на романскиот државјанин на Матка.

Првичната фотографија отвори сомнеж дека е направена со вештачка интелигенција, а доказ за тоа е раката поставена на ранецот на спасеното лице која не може да се поврзе со ниту еден од полициските службеници.

 Она што дополнително отвори сомнеж за автентичноста на фотографијата е и податокот од Центарот за управување со кризи дека лицето е пронајдено рано наутро во 03:45 часот, а на фотографијата се гледа брод со повеќе лица во позадина.

 
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