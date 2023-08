„Мудис“ го намали рејтингот на 10 американски банки

„Мудис“ во понеделникот го намали рејтингот на неколку мали и средни американски банки и соопшти дека може да го намали рејтингот на некои од најголемите кредитори во земјата, предупредувајќи дека кредитната сила на секторот најверојатно ќе биде тестирана на ризици за финансирање и послаба профитабилност.

„Мудис“ го намали рејтингот на 10 банки за еден степен и стави шест банкарски гиганти, вклучувајќи ги Банката на Њујорк Мелон, УС Банкорп, Стејт Стрит и Труст Фајненшл, на ревизија за потенцијално намалување на рејтингот.

„Резултатите на многу банки во вториот квартал покажаа растечки притисоци врз профитабилноста што ќе ја намали нивната способност за генерирање внатрешен капитал“, се вели во белешката на „Мудис“.

„Ова доаѓа во време кога блага американска рецесија е на хоризонтот на почетокот на 2024 година и се чини дека квалитетот на средствата ќе се намалува, со посебни ризици во портфолијата на комерцијални недвижности на некои банки“.

„Мудис“ соопшти дека зголемените изложености се клучен ризик поради високите каматни стапки, падот на побарувачката за канцелариски простор како резултат на работа од далечина и намалената достапност заемите.

Агенцијата, исто така, ја промени својата перспектива во негативна за единаесет главни кредитори, вклучувајќи ги Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp.

Колапсот на Банката на Силиконската долина и Сигначр банк претходно оваа година предизвика криза на доверба во американскиот банкарски сектор, што доведе до одлив на депозити во голем број регионални банки, и покрај тоа што властите започнаа итни мерки за градење доверба.

Сепак, „Мудис“ предупреди дека банките со значителни нереализирани загуби кои не се рефлектираат во нивните регулаторни стапки на капитал се ранливи на губење на довербата во тековното опкружување со високи стапки.

Сеопфатниот извештај доаѓа во време на заострување на условите за монетарно кредитирање по најбрзото зголемување на стапката на Федералните резерви досега.

Повисоките стапки, исто така, ја зголемија можноста за рецесија и извршија притисок врз секторите како што се недвижностите да се прилагодат на постпандемиската реалност.