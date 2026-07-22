Муцунски нè убедува дека сме „портата кон Европа“- а не слепо црево, вели СДСМ

СДСМ преку соопштение упати остри критики кон министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски по неговата изјава дека Македонија им нуди на индиските компании конкурентен влез во регионот и на европскиот пазар.

Од партијата прашуваат како земјата може да биде „порта кон Европа“ кога, според нив, е изолирана и со блокирани евроинтегративни процеси.

„Како ќе им понудиме излез на стоки кон европскиот пазар кога сме целосно изолирани? Како од слепо црево на Балканот да се стигне до европскиот пазар?“, наведуваат од СДСМ.

Во соопштението се обвинува Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ дека две години ја држи државата надвор од европскиот пат и дека реформите се во застој.

СДСМ тврди дека извештаите на Европската комисија укажуваат на проблеми со владеењето на правото и политизираноста на правосудството, а воедно наведува дека странските инвестиции се намалени, што, според партијата, е показател за лошата бизнис-клима.

Во реакцијата се изнесуваат критики и за надворешната политика на Владата, како и за нејзиниот однос кон евроатлантските интеграции, при што се наведува дека Македонија наместо кон Европа се движи кон изолација.

Од СДСМ оценуваат дека изјавите за нови перспективи за соработка не соодветствуваат со, како што велат, реалната состојба во државата. објави Скопје1.мк