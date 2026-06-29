Мотоциклист загина во сообраќајна несреќа во Куманово

29/06/2026 15:36
Фото: Б. Грданоски

Мотоциклист го загуби животот во сообраќајна несреќа што денеска околу 12:46 часот се случи на улицата „Доне Божинов“ во Куманово.

Како што соопшти СВР Куманово, во несреќата учествувале патничко моторно возило „сеат“, управувано од А.А. (64) од Куманово, и мотоцикл управуван од Д.С. (49).

Од здобиените повреди, мотоциклистот починал на местото на несреќата, а смртта ја констатирал лекар од Итната медицинска помош.

Увидот на местото на несреќата е во тек.

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