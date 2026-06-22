„Моменти против времето“ – фотоизложба на осум автори од Хрватска во „Галерија Рудиќ“

22/06/2026 07:25

 Во Галерија Рудиќ вечер во 19 часот ќе биде отворена изложбата „Моменти против времето“  на осум фотографи од Хрватска.

Изложбата ја сочинуваат 32 црно-бели фотографии создадени од осум автори под раководство на уметничкиот фотограф Станко Абаџиќ.

– Изложбата го евоцира носталгичниот дух на фотографската уметност пред дигиталната ера, нагласувајќи ги дотераните класични стилови, играта на светло и сенка, и уметничкото проширување на реалноста. Фотографиите ги прикажуваат луѓето, улиците, градовите, архитектурата и настаните со безвременска чувствителност. Уметничките принципи на визуелност и ритам се очигледни, додека сликите на градот не се секогаш еднозначни, се посочува за изложбата.

Истакнати придонеси на поединечните автори вклучуваат: Jасминa Бауман – графички дизајн и фотографско сликарство, Ален Чабриќ – автентичност во портретите, Иван Чагаљ и Милан Чекиќ – улични настани и естетски впечатоци, Хрвое Филиповиќ – сиво-тонирани сцени на улици и плоштади и Хрвое Гламузина,  Дејан Пејиќ и Божидар Краљ – урбани паралели и геометрија наспроти човечноста.

Осумте автори имаат за цел да ја поттикнат меморијата и да го возвишат секој снимен момент кон поголема тема, наведува за изложбата Боро Рудиќ. 

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