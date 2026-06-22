„Моменти против времето“ – фотоизложба на осум автори од Хрватска во „Галерија Рудиќ“
Во Галерија Рудиќ вечер во 19 часот ќе биде отворена изложбата „Моменти против времето“ на осум фотографи од Хрватска.
Изложбата ја сочинуваат 32 црно-бели фотографии создадени од осум автори под раководство на уметничкиот фотограф Станко Абаџиќ.
– Изложбата го евоцира носталгичниот дух на фотографската уметност пред дигиталната ера, нагласувајќи ги дотераните класични стилови, играта на светло и сенка, и уметничкото проширување на реалноста. Фотографиите ги прикажуваат луѓето, улиците, градовите, архитектурата и настаните со безвременска чувствителност. Уметничките принципи на визуелност и ритам се очигледни, додека сликите на градот не се секогаш еднозначни, се посочува за изложбата.
Истакнати придонеси на поединечните автори вклучуваат: Jасминa Бауман – графички дизајн и фотографско сликарство, Ален Чабриќ – автентичност во портретите, Иван Чагаљ и Милан Чекиќ – улични настани и естетски впечатоци, Хрвое Филиповиќ – сиво-тонирани сцени на улици и плоштади и Хрвое Гламузина, Дејан Пејиќ и Божидар Краљ – урбани паралели и геометрија наспроти човечноста.
Осумте автори имаат за цел да ја поттикнат меморијата и да го возвишат секој снимен момент кон поголема тема, наведува за изложбата Боро Рудиќ.