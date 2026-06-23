„МојДДВ“ пак недостапен, од УЈП велат дека е привремено, поради техничка надградба

23/06/2026 13:47

Апликацијата „МојДДВ“ од денеска е недостапна, поради поради техничка надградба, соопшти УЈП.

„Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека поради планирани активности за унапредување на ИТ инфраструктурата на Управата за јавни приходи, на 23.06.2026 година (вторник) од 12:00 часот апликацијата МојДДВ ќе биде привремено недостапна“, се вели во соопштението.

Од УЈП посочуваат дека недостапноста е поради миграција на системот на нова инфраструктура со цел обезбедување поголема сигурност и достапност на услугата.

Системот ќе биде повторно ставен во функција веднаш по завршување на активностите, велат од УЈП.

Поврзани содржини

Неуспехот што го промени Лидл: Единствената европска земја од која германскиот синџир се повлече
(Во живо) Прес-конференција на министерката Димитриеска Кочоска за ребалансот на Буџетот
Мицкоски ја спушта топката со маркетите. Се откажа од заканите, најавува средби
Нето платата во април 48.779 денари
Глобалната вредност на спојувања и преземања ќе достигне 4 билиони долари оваа година
Цените на нафтата продолжуваат да се намалуваат, типот Брент веќе е под 77 долари за барел
„Изиџет“ ја отфрли понудата за преземање од американска приватна компанија, вредна 5,9 милијарди евра
„Самсунг“ повеќе не е највредната компанија во Јужна Кореја

Најчитани