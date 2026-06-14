„Мој ДДВ“ не работи затоа што нема пари во буџетот, тврди СДСМ

14/06/2026 14:08

 

Според опозициската СДСМ причината зошто не работи апликацијата „Мој ДДВ“ е едноставна – нема пари во буџетот.

„Апликацијата ‘Мој ДДВ’ пет дена по ред е нефункционална. Иако се најавува дека денеска била ставена во функција граѓаните и натаму се соочуваат со низа на проблеми. 

Со денови граѓаните не можат да скенираат фискални сметки и да си ги вратат дел од парите од ДДВ токму во периодот кога тоа најмногу го прават.

Ова не е случајно. Ова е директна последица од празната државна каса. Кога нема пари во буџетот, државата нема ниту намера да им ги врати парите на граѓаните. 

Наместо да се грижи за граѓаните и да обезбеди нормално функционирање на институциите, Мицкоски и неговата банда ја доведоа државата до ситуација во која дури и основните услуги за враќање на пари на граѓаните се блокирани“, вели во соопштението СДСМ.

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