Мисија што го отвора патот за враќање на Месечината: НАСА објави нов датум на лансирање

Американската вселенска агенција НАСА објави дека е на добар пат да ја лансира долгоочекуваната мисија Артемис II, првиот лет со екипаж околу Месечината по повеќе од половина век, а лансирањето би можело да се случи веќе на 1 април

„На добар пат сме да ја лансираме веќе на 1 април и работиме на тоа да се држиме до тој датум“, изјави Лори Глејз, висок функционер на НАСА, на прес-конференција. Лансирањето првично беше планирано за февруари, но беше одложено поради технички тешкотии, поточно истекување на гориво.

Глејз нагласи дека ова е тест мисија што носи одредени ризици, но дека тимовите и системите се подготвени. „Ова е тест лет и не е без ризици, но нашиот тим и опрема се подготвени“, додаде таа. Во февруари, НАСА објави и одредени промени во програмата Артемис, вклучително и додавање на дополнителна тест фаза пред планираното слетување на луѓе на Месечината.

Првиот можен датум за лансирање на ракетата е закажан за 1 април во 23:24 часот по хрватско време, со неколку резервни датуми планирани во деновите потоа. НАСА проценува дека ќе има околу четири реални можности за лансирање во текот на шестдневниот период.

Екипажот ќе вклучува три американски астронаути – командантот на мисијата Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох – и канадскиот астронаут Џереми Хансен.

Лет околу Месечината без слетување

Според планот на мисијата, вселенското летало прво ќе ја обиколи Земјата пред да ја напушти орбитата и да се упати кон Месечината. Потоа екипажот ќе направи орбита без слетување околу Месечината, а потоа ќе се врати на Земјата, каде што капсулата со астронаутите ќе слета во океанот.

Колку ќе се приближи вселенското летало до Месечината ќе зависи од точниот момент на лансирање, бидејќи Месечината е постојано во различна положба во вселената. Се проценува дека вселенското летало ќе биде помеѓу 6.450 и околу 9.650 километри над површината на Месечината.

Првата беспилотна мисија „Артемис“ леташе многу поблиску до Месечината – само околу 80 милји (130 километри) над нејзината површина. Сепак, НАСА вели дека „Артемис II“ ќе ги однесе мисиите со екипаж десетици илјади милји (190 километри) поблиску до Месечината отколку што било кој човек го направил во повеќе од 50 години.

На таа оддалеченост, Месечината ќе им се чини на астронаутите „со големина на кошаркарска топка држена во рака“, објасни НАСА.

„Артемис II“ е проследен од „Артемис III“, кој има за цел да спои вселенски летала со лунарен лендер во ниската Земјина орбита. Се очекува следната фаза од програмата, „Артемис IV“, да слета астронаути на Месечината на почетокот на 2028 година. Програмата „Артемис“ беше започната за да ги врати САД на Месечината, повеќе од половина век по последната мисија „Аполо“.